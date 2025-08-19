En S&P Global Energy ofrecemos soluciones de información sobre biodiésel líderes en el mercado a través de nuestro servicio FO Licht, referente en el sector. Esta marca, con 130 años de historia, es reconocida por su amplia cobertura de las materias primas que sirven de base para el etanol y el biodiésel, pasando por la dinámica de mercado que afecta a cada tipo de combustible, hasta las estadísticas de precios, producción y consumo a nivel mundial, tanto a escala nacional como de empresa.