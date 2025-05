PLATAFORMAS DE ENTREGA

O Portal do Desenvolvedor da S&P Global fornece informações sobre as opções de entrega de dados através de métodos de comunicação entre sistemas (M2M), incluindo API, streaming e entrega em massa. Confira nossa lista mais recente de conjuntos de dados disponíveis por meio desses canais, inscreva-se para períodos de testes gratuitos, faça simulações com dados de amostra e interaja diretamente com nossas APIs. Acompanhe a velocidade dos mercados de commodities neste ambiente atual cada vez mais digitalizado.