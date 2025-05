Através da poderosa combinação de inovação e tecnologia, nós ajudamos nossos clientes a superar muitos desafios, fornecendo análises preditivas, aprimorando a tomada de decisões e garantindo conformidade e clareza nos cenários dinâmicos dos mercados de commodities.

Em 2018, a S&P Global adquiriu a Kensho, uma empresa de tecnologia de aprendizado de máquina, para aprimorar a experiência do usuário e o acesso a dados. Desde então, a S&P Global Commodity Insights conta com as técnicas de inteligência artificial mais avançadas para viabilizar importantes fluxos de trabalho e permitir que os clientes aproveitem nossas informações ao máximo e de forma mais rápida. Nosso trabalho com a Kensho resultou no desenvolvimento de processos de IA que foram implementados em todas as linhas de produtos da empresa e que nos permitem coletar, incorporar e analisar dados como nunca antes. Com a S&P Global Commodity Insights, você assume uma posição de vantagem no dinâmico cenário atual de negócios e aproveita o potencial da IA.