A S&P Global Platts começou a avaliar o gasóleo FOB Singapura com 5.000 ppm no início dos anos 80. À medida que a demanda regional aumentou e a necessidade de enxofre no gasóleo diminuiu, a S&P Global Platts Singapura começou a adicionar avaliações com outros teores de enxofre. O padrão de enxofre atual – 500 ppm – foi avaliado pela primeira vez em 17 de julho de 2000.Outras avaliações incluem 2.500 ppm, iniciadas em 1999, e finalmente 10 ppm de enxofre em 3 de novembro de 2008. A Platts lançou a última avaliação em resposta à redução dos padrões de enxofre para 10 ppm pelos principais importadores da região, principalmente a Austrália em 2008.Em 6 de setembro de 2016, a Platts abriu uma consulta formal sobre a redução da especificação de enxofre nas avaliações do gasóleo.Após amplo engajamento e feedback do mercado, a S&P Global Platts anunciou em 5 de dezembro que reduziria a especificação de enxofre de suas principais avaliações de gasóleo, Singapura e FOB do Golfo Árabe, de 500 ppm para 10 ppm a partir de 2 de janeiro de 2018.A partir de 2 de janeiro de 2018, as avaliações Platts gasóleo FOB Singapura, FOB Golfo Árabe, FOB Golfo Árabe LR2 e FOB Coreia começaram a refletir um máximo de 10 ppm de enxofre. As seguintes avaliações e códigos foram afetados:Códigos de AvaliaçãoGasóleo FOB Singapura POABC00Gasóleo FOB Golfo Árabe POAAT00Gasóleo FOB Golfo Árabe LR2 AAKBT00Gasóleo FOB Coreia POAIE00A Platts também avaliará diferenciais e tiras nesses mercados com base no gasóleo com máximo de 10 ppm de enxofre.Observe que a avaliação Platts Gasóleo C+F Japão já reflete um máximo de 10 ppm de enxofre.