O mercado de gás NBP do Reino Unido é o mais antigo mercado de gás natural spot, e está em operação desde o fim dos anos 90. O preço do NBP do Reino Unido é amplamente utilizado como indicador do mercado atacadista de gás da Europa, junto com os centros comerciais mais recentes, porém de rápido crescimento, como o TTF da Holanda.NBP é a siga para National Balancing Point. No modelo NBP, o gás de qualquer parte do sistema nacional de transmissão do país é considerado como gás NBP. Isso promove a reunião de compradores e vendedores, a fim de simplificar as negociações.No mercado do Reino Unido, a oferta é amplamente diversificada, incluindo: a produção própria; as importações provenientes da Noruega e da Europa Continental via gasoduto; armazenamento e entregas de navios-tanque de gás natural liquefeito (GNL) dos mercados globais. A queda da produção do Mar do Norte na última década resultou em aumento constante da proporção das importações.O mercado de gás natural possibilita compras e vendas por ampla gama de participantes: produtoras de petróleo e gás, fornecedores de GNL, empresas de utilidades, geradoras de energia, usuários industriais e traders financeiros. O gás pode ser negociado no mercado de balcão entre os participantes, ou através de corretores, ou em bolsas.As negociações no mercado são feitas com grande variedade de prazos de entrega, que inclui: no dia (para entrega no mesmo dia); dia seguinte (para entrega no dia seguinte); meses, trimestres, verões (abril a setembro - no hemisfério norte) e invernos (outubro a março); e contratos anuais.