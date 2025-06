Os pacotes de gás comercializados, inclusive no Henry Hub, abrangem o gás seco com qualidade de gasoduto. Os preços são avaliados em dólares americanos por milhão de Btu (MMBtu) e os volumes expressos em MMBtu/dia.O ponto médio diário, ou média diária do gás, é a média ponderada por volume de todas as transações informadas à Platts que são usadas para calcular o índice do Henry Hub. Todas as transações são realizadas até às 11h30. CT, um prazo estabelecido pela North American Energy Standards Board, para fluir no próximo dia útil.O índice bidweek mensal da Platts é um preço-referência único projetado para representar um valor central ou médio para o fechamento de negócios durante o período bidweek. Para obter o índice, os editores da Platts usam as médias ponderadas por volume como base. Em pontos de preços com fechamentos de negócios robustos e uma curva de distribuição geralmente normal, o índice é a média ponderada por volume simples. Isso se aplica à grande maioria dos índices bidweek.Os relatórios para a pesquisa mensal de preços devem ser enviados até as 18h EPT em cada um dos primeiros quatro dias da bidweek e até as 14h EPT no último dia da bidweek.