O mercado americano de sucata negocia em um período chamado de "semana de compras" que pode cair na última semana do mês de entrega menos um (M-1) ou no início do mês de entrega (M).Em qualquer dos casos, esses períodos representam os que tendem a registrar maior nível de atividade comercial.Em consequência, a Platts avalia o mercado a cada dia da última semana do M-1 e na primeira semana do M.A semana M-1 é definida como a última semana iniciada (na segunda-feira) com data no M-1; a semana M é definida como a primeira semana iniciada (na segunda-feira) com data no M.Então, os preços são avaliados semanalmente (às sextas-feiras) em M, até o início da última semana, quando a publicação volta a ser diária.O valor é calculado como média ponderada de volume.Os dados são coletados com participantes do mercado ativos em toda a cadeia de suprimentos do mercado norte-americano de sucata, e incluem preços de compra, venda e transação em base entregue no Centro-Oeste dos EUA.Os dados são normalizados para refletir o valor da commodity em um dado dia, em pedidos típicos no que diz respeito a quantidade, especificações da commodity e condições de entrega e pagamento.Nós também avaliamos a sucata da Costa Leste e da Costa Oeste dos EUA em base diária.