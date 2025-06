A avaliação Platts TSI da HMS 1/2 80:20 é publicada em dólares estadunidenses por tonelada (US$/t). A avaliação tem registro horário às 16:30 (horário de Londres).As informações sobre preços de compra, venda e transação são coletadas com participantes do mercado ativos em toda a cadeia de suprimentos.Os dados são normalizados para refletir a HMS 1/2 80:20 premium. Todas as outras especificações são normalizadas para essa especificação, com base nos diferenciais predominantes no mercado.O procedimento de normalização é executado utilizando os diferenciais, observados no mercado comercial, entre a HMS 1/2 80:20 premium e as outras especificações das grandes regiões fornecedoras.A Platts avalia o mercado em base CFR Turquia, em vez de normalizar para qualquer terminal ou porto específico. Isso por causa da consistência da demanda entre os três principais polos siderúrgicos na Turquia.