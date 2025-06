Os prêmios das importações japonesas de alumínio, publicados pela Platts, refletem os prêmios cobrados sobre os contratos da Bolsa de Metais de Londres para lingotes importados pelo Japão. Os prêmios trimestrais são negociados entre os compradores japoneses e os vendedores transoceânicos, antes do início de cada trimestre. A avaliação da Platts reflete os resultados das negociações. A avaliação é aplicável aos produtos mais comuns de P1020/P1020A em lingotes, lingotes grandes e barras em T, importados pelo Japão. As especificações químicas preveem mínimo de 99,7% de alumínio, máximo de 0,2% de silício, máximo de 0,1% de ferro, máximo de 0,03% de zinco, máximo de 0,04% de gálio e máximo de 0,03% de vanádio. A avaliação trimestral reflete as importações trimestrais de volumes superiores a 500 t/mês. A base das transações trimestrais é CIF principais portos japoneses de Yokohama, Nagoya ou Osaka. As transações em base CIF Fushiki Toyama ou outros portos menores podem ser normalizadas, quando conveniente, com base nos portos predominantes e outras condições de transporte marítimo. O cronograma acompanha o ano-calendário. O primeiro trimestre é de janeiro a março, e não de abril a junho, como é o ano fiscal japonês. A avaliação do prêmio do 1º Tri é aplicável aos embarques entre janeiro e março, e não à previsão de entrega no Japão, que é de um a três meses após o embarque. A Platts reflete os prêmios do 1º Tri acordados 30 dias antes do referido trimestre. A avaliação não considera os os prêmios do 1º Tri acordados seis meses ou um ano antes, por exemplo. A condição de pagamento especificada é pagamento contra documentação de embarque, que é a condição mais uniforme para as importações japonesas de alumínio.As avaliações Platts do prêmio das importações japoneses estão disponíveis nesses serviços.