/ Carvão Metalúrgico Premium de Baixa Volatilidade (PLV): preços de metais

O Platts PLV reflete o preço de transação spot repetível do carvão metalúrgico premium de baixa volatilidade, normalizado com 71% CSR, 21,5% de matéria volátil, 9,3% de cinzas, 9,7% de umidade, 0,5% de enxofre, 0,045% de fósforo e 500 ddpm de fluidez máxima.A avaliação é formada com base em transações spot reais, além de informações sobre ofertas de compra e venda coletadas junto a participantes ativos do mercado.Um dos pontos fortes da metodologia da Platts é que ela permite que o PLV sempre reflita o preço de mercado de compensação vigente na Ásia-Pacífico, graças aos cálculos de netback e netforward do centro predominante da atividade de negociação spot.Esse centro tem sido o marcador de importação chinês nos últimos dois a três anos, quando o excesso de oferta obrigou os fornecedores globais a competir em base CFR China.No entanto, no passado, sob condições mais restritas de mercado, os compradores eram obrigados a competir em base FOB Austrália por material, uma situação que poderia ressurgir no futuro, dependendo do equilíbrio entre a oferta e demanda.Outro fator importante de contribuição para o sucesso e a reputação do PLV é a profundidade dos dados transacionais usados em sua formação. A Platts observou cerca de 335 transações spot de HCC premium em 2014, totalizando cerca de 27 milhões de toneladas negociadas. Para o carvão metalúrgico da Ásia-Pacífico como um todo, a Platts avaliou 1.049 transações spot em 2014, incluindo, em média, 85-90% do maior fluxo comercial Austrália-China, conforme relatado pela Agência Australiana de Estatísticas.Esses dados ajudam a Platts a rastrear o valor relativo das marcas de carvão metalúrgico no mercado spot físico e a usar essas relatividades para calibrar os ajustes necessários das especificações padrão do PLV no processo de avaliação.Essas relatividades são publicadas nos boletins da Platts no último dia útil de cada mês.A Platts também conseguiu utilizar sua biblioteca de dados de transações para obter um entendimento de vanguarda de como a qualidade dos carvões metalúrgicos afeta o preço.Como parte disso, a Platts projetou um modelo proprietário de "valor em uso", que é usado para validar ainda mais e dar uma base teórica às relatividades de marca observadas.As avaliações de carvão metalúrgico da Platts refletem o valor de mercado spot a partir às 17h30 em Singapura.A Platts publica ofertas de compra e venda, manifestações de interesse e transações confirmadas durante o processo de avaliação Market on Close, todos os dias.As informações são resumidas em nossos boletins diários e publicadas integralmente no serviço de informação em tempo real, Platts Metals Alert.