O crescimento de veículos elétricos, impulsionado por uma mudança na política global com foco forte em transportes mais ambientalmente corretos, levou os governos a iniciarem a eliminação progressiva do motor de combustão interna em favor dos veículos elétricos (VEs). Isso resultou em aumento da demanda por metais necessários para produção das baterias que alimentam os VEs. O lançamento de uma avaliação de preço do carbonato de lítio com especificação de bateria é resultado de uma demanda consistente e crescente do mercado por informações de preços mais transparentes.