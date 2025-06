Com as transações spot observando um aumento da liquidez recentemente, o uso das avaliações Platts do prêmio do aglomerado também aumentou. De forma mais significativa, em 31 de agosto de 2015, a Bolsa de Singapura - que negocia a maioria dos swaps, futuros e opções globais de minério de ferro - lançou swaps de prêmio e contratos futuros de aglomerado que são negociados com base nas avaliações Platts do prêmio do aglomerado. Isso consolidou a avaliação Platts do prêmio do aglomerado como um benchmark da indústria, o que foi uma iniciativa bem-vinda pela maioria dos participantes do mercado, que disseram que havia uma demanda crescente por uma ferramenta de hedging para vendedores e compradores por causa do amadurecimento do mercado spot de aglomerado.Os contratos de longo prazo de aglomerado entre mineradoras e seus clientes eram negociados trimestralmente até maio de 2014, quando o mercado spot de aglomerado caiu para níveis historicamente baixos e os usuários finais chineses não consideraram os prêmios negociados no início de cada trimestre suficientes para refletir os níveis negociáveis atuais que eles poderiam aceitar para seus contratos a termo. Houve uma pressão ampla das siderúrgicas chinesas para que as produtoras de aglomerado migrassem de um prêmio trimestral para as médias mensais estabelecidas a partir das avaliações spot da Platts para o aglomerado. Desde então, isso tornou as avaliações semanais spot do aglomerado ainda mais amplamente usada como referência e em contratos.