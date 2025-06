As avaliações Platts Vergalhão FOB China são avaliações do preço spot do vergalhão de aço físico exportado da China. A Platts iniciou a avaliação dos preços do vergalhão em 1 de novembro de 2006. Inicialmente, a avaliação foi realizada mensalmente, mas depois passou a ser semanal. A partir de 1 de setembro de 2015, avaliamos os preços de exportação do vergalhão diariamente, refletindo o aumento no volume de exportações chinesas e sua crescente influência nos preços regional e global do vergalhão.