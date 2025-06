A JKM ™ reflete o valor negociável diário de uma carga spot de GNL em um dado período e local de entrega com base em negociações, ofertas de compra, de venda e indicações de valor negociável relatadas aos especialistas em preços da S&P Global Platts. A Platts utiliza a metodologia de avaliação Market-on-Close (MOC). Desde o segundo trimestre de 2018, as empresas vêm relatando ofertas de compra, de venda e negócios firmes e transparentes no processo MOC da Platts. O MOC é um processo de um dia que termina às 16h30 em Singapura - horário de registro das avaliações de GNL da Platts na Ásia. Durante o processo, os editores da Platts pesquisam o mercado para obter informações sobre ofertas de compra, de venda e negócios, bem como sobre os fundamentos do mercado. Além disso, a Platts publica informações de empresas que relatam ofertas de compra, de venda e negócios firmes no processo de avaliação MOC. Todas as informações publicadas são consideradas na avaliação do dia. As ofertas de compra e venda firmes que são abertas a todo o mercado e qualquer negócio resultante dessas ofertas de compra e venda têm prioridade no processo de avaliação. Além das informações publicadas no processo MOC do GNL, os editores da Platts têm contato direto com produtores, consumidores, traders, corretores e transportadoras para coletar informações de preço. A Platts publica essas informações e as utiliza para avaliar valores em um dia, os quais servem como ponto de referência para quaisquer ofertas de compra, venda e negócios firmes no processo MOC. As informações coletadas por meio de pesquisas de mercado são consideradas na avaliação final, juntamente com ofertas de compra e venda e negócios relatos no MOC. As ofertas de compra e venda firmes que são abertas a todo o mercado e negócios resultantes dessas ofertas de compra e venda têm prioridade na avaliação final. Estas informações são publicadas durante o dia, em tempo real, como "market heards", para que a Platts possa testá-las, formando a base para as avaliações, e para que os participantes do mercado possam dar seu feedback em relação às informações. As avaliações da Platts são normalizadas para uma variedade de dimensões, incluindo períodos/datas de entrega, quantidade, localização, condições de troca e qualidade. Para mais detalhes, por favor, consulte nosso guia de metodologia e especificações de GNL.