A Platts lançou pela primeira vez uma avaliação de preço do petróleo na África Ocidental em 1984, com o Forcados da Nigéria. Nos anos seguintes, ampliamos o portfólio de avaliações, de modo que, em 2013, elevamos o número de especificações publicadas para um total de 17 em três países do continente; Nigéria, Angola e República do Congo.As avaliações Platts para o petróleo bruto da África Ocidental inicialmente foram realizadas em 15 a 45 dias para frente, refletindo a janela de carregamento típica em que compradores e vendedores negociavam.Naquela época, grande parte do petróleo nigeriano seguia para os Estados Unidos e, em menor quantidade, para a Europa e Ásia.Há anos, o petróleo angolano tem sido um produto de primeira necessidade na Ásia e, particularmente, da China - uma tendência que continua até hoje. A demanda por petróleo da África Ocidental mudou ao longo dos anos.A demanda dos EUA, outrora o maior cliente de petróleo da Nigéria, começou a diminuir por volta de 2010 devido à abundante oferta de petróleo de xisto leve e doce dos EUA, que tem especificações semelhantes ao petróleo nigeriano.Em 2013 e 2014, a agência EIA dos EUA registrou meses em que as importações do petróleo nigeriano foram zero, caindo de mais de 1 milhão de barris/dia. Em vez disso, a Índia e a Europa se tornaram os principais compradores do petróleo bruto.Os padrões de compra das refinarias também mudaram ao longo dos anos; no final do século XX, enquanto muitas estavam satisfeitas com o fornecimento imediato, no século XXI as refinarias cada vez mais começaram a buscar a certeza do fornecimento.Assim, o comércio de petróleo começou a ocorrer cada vez mais de forma adiantada, com muitos compradores asiáticos buscando comprar suprimentos da África Ocidental em cerca de dois meses antes da entrega.Embora isso também esteja associado a um tempo de viagem mais longo da África Ocidental para a Ásia, a mesma tendência foi visível nas refinarias em todo o mundo.Assim, em 2014, a Platts ampliou a faixa de avaliação refletida em suas avaliações de petróleo bruto da África Ocidental para 25 a 55 dias à frente, permitindo que a avaliação capturasse os atuais padrões de compra na Europa e Ásia.