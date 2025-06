Houston é um polo central para refino e processamento de petróleo na América do Norte e é a localização de grandes benchmarks para gasolina, destilados, combustível de jato, matéria-prima de refinaria, líquidos de gás natural e gasolina. O renascimento da produção doméstica dos EUA de petróleo bruto nos arredores do centro de refino de Houston resultou em grande aumento da infraestrutura para conectar a produção de petróleo bruto com potenciais compradores na Costa do Golfo do Texas.No centro dessa onda de infraestrutura, de Corpus Christi até Beaumont/Port Arthur, está o maior centro de refino de Houston onde quatro refinarias de Houston, uma de Baytown e três de Texas City totalizam capacidade de refino de mais de 2.2 milhões de b/d.Em comparação com Corpus Christi e Beaumont/Port Arthur, Houston tem maior capacidade de refino e armazenamento, bem como infraestrutura de carga flutuante que colocam a cidade como um importante polo de apreçamento nas Américas.Novas unidades de armazenamento estão sendo adicionadas enquanto os sistemas de distribuição estão sendo ampliados para operar a capacidade operacional de 1.7 milhão de b/d concluída e proposta para os oleodutos da região da grande Houston/Galveston. No total, a região de Houston terá 31 milhões de barris de petróleo bruto armazenados na região de Houston até o fim de 2014.Os oleodutos a partir de Cushing, Oklahoma, da Bacia do Permiano e do campo de xisto Eagle Ford começaram a entregar petróleo bruto leve em Houston nesse ano e entregarão cada vez mais produto à medida que as expansões dos oleodutos e as novas linhas forem concluídas em meados de 2014.Após uma revisão de várias correntes de petróleo bruto que chegam a Houston, a Platts determinou que o WTI Midland será a referência de qualidade para a avaliação do Light Houston Sweet devido à previsão de aumento do fluxo nos oleodutos e da consistência da qualidade em relação ao Domestic Light Sweet e ao Eagle Ford.O WTI em Midland é fornecido pelas correntes, convencionais e não convencionais, produzidas na Bacia do Permiano. É feita a homogeneização de correntes convencionais de WTI com barris não convencionais de petróleo bruto mais leve e de menor teor de enxofre produzidos no Permiano, mas o resultado é uma qualidade consistente que não inclui alto teor de metais nem uma curva de destilação "exagerada" (com rendimento de petróleo leve extraordinariamente alto e de combustível residual alto para os padrões de petróleo bruto leve).