Na condição de um dos portos mais movimentados do mundo, o de Singapura preenche os critérios para ser importante base de localização para muitas das avaliações Platts de produtos de petróleo. Mas a expansão adicional da capacidade de armazenamento de petróleo em terra em Singapura provavelmente será limitada, enquanto os planos de crescimento nas ilhas vizinhas, Johor e Riau, indicam que o comércio de produtos – e os benchmarks que refletem essa atividade – já ultrapassaram os limites tradicionais de Singapura, atingindo novos territórios. É vital que as avaliações Platts consigam representar toda a atividade comercial do mercado; por isso a Platts decidiu refletir aqueles terminais regionais como parte dos benchmarks do petróleo FOB Singapura de maneira mais integrada – FOB Estreitos. A base FOB Estreitos abarca os terminais além das fronteiras de Singapura. As ofertas de compra em base FOB Estreitos podem ser relacionadas a qualquer terminal aprovado, seja em Singapura, na Malásia ou, possivelmente, em data posterior, na Indonésia. Paralelamente, os vendedores podem relacionar quaisquer dos referidos terminais a uma oferta de venda em base FOB Estreitos. Com base em dados da International Enterprise (IE) Singapore, o porto é o mais movimentado do mundo em termos de armazenamento de combustível, e importa 5,5 milhões de toneladas de óleo combustível todos os meses. Deste total, 3,5 milhões de t são vendidos como óleo combustível marítimo e o volume restante é exportado, principalmente para China e Malásia. O porto também registra exportações de 2,3 milhões de t de destilados médios e 1,2 milhão de t de gasolina, a cada mês, para países vizinhos como Malásia, Indonésia e Vietnã. Alguns carregamentos chegam à Austrália, África e até mesmo à Europa. À medida que a influência econômica da Ásia aumentou, a logística de Singapura se expandiu ao longo da última década; a capacidade de armazenamento aumentou no país, e as negociações se estenderam para alcançar terminais na Malásia e na Indonésia, a fim de acomodar volumes maiores. Além de Singapura, a capacidade de armazenamento se espalhou pela Ásia, uma vez que áreas como Zhuhai (China), o porto de Klang (Malásia) e Ulsan (Coreia do Sul) responderam aos mesmos sinais do mercado. A ampliação da lista de portos que podem servir como pontos de embarque para as transações de produtos de petróleo em base FOB na região de Singapura promove maior sustentação para a liquidez do mercado, ao mesmo tempo em que retém as vantagens de um foco regional nos benchmarks de produtos de petróleo asiático. Essa é uma mudança significativa, e a Platts vai continuar monitorando o impacto das entregas a partir dos terminais do Sul da Malásia, em comparação com as entregas a partir dos armazéns em terra, de Singapura. A inclusão da base FOB Estreitos na cobertura geográfica dos benchmarks de produtos de petróleo refinado FOB Singapura garante que a Platts fique bem posicionada para refletir o crescimento do comércio regional de petróleo durante vários anos.