O termo 'Platts Dubai' refere-se ao preço físico dos embarques de petróleo bruto Dubai durante o mês da avaliação. Os petróleos brutos alternativos de Omã e do Upper Zakum de Abu Dhabi também podem ser entregues através do contrato Platts Dubai, com o uso de um mecanismo conhecido como entrega alternativa.Desde os anos 80, o preço do Dubai é a principal referência do mercado físico para o petróleo bruto entregue às refinarias asiáticas a partir do Golfo do Oriente Médio. Com amplos mercados disponíveis para hedging e um histórico sólido como o benchmark preferencial para o petróleo bruto ácido a leste de Suez, a influência e a importância de Dubai cresceram ao longo dos anos.Desde o início desta década, o benchmark Platts Dubai também tornou-se a referência para os preços dos carregamentos de petróleo bruto vendidos a partir do porto russo de Kozmino para as refinarias – produto amplamente utilizado na região Ásia-Pacífico, inclusive na Costa Oeste dos EUA.Brent e Dubai são os benchmarks mais utilizados para o preço físico do petróleo bruto no mundo; eles têm íntima correlação e são corroborados por negociações de milhões de barris por dia (b/d) de derivativos. Em geral, o benchmark do petróleo bruto doce Brent carrega prêmio em relação ao benchmark do petróleo bruto ácido Dubai.A produção total dos brutos de Dubai, Omã e Upper Zakum gira em torno de 1,6 milhão de b/d. Em comparação, o benchmark do BFOE do Mar do Norte é corroborado por um milhão de b/d. Em geral, mais de um milhão de b/d do bruto Dubai, Omã e Upper Zakum são disponibilizados para livre negociação no mercado.