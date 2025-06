Platts Dated Brent é uma avaliação do preço do petróleo bruto físico, leve do Mar do Norte. O termo "Dated Brent" refere-se a cargas físicas de petróleo bruto no Mar do Norte, às quais foram atribuídas datas de entrega específicas. Cada carga datada de petróleo bruto é, muitas vezes, negociada mais de uma vez, à medida que é entregue às refinarias - onde o petróleo bruto é transformado em produtos como gasolina, diesel, combustível de aviação e muito mais. Nossa análise da atividade comercial culmina com a publicação do benchmark Platts Dated Brent - nossa avaliação diária do preço do Dated Brent no mercado bruto do Mar do Norte. O Dated Brent é um componente crítico do Complexo Brent, que inclui a negociação de petróleo entregue fisicamente como Dated Brent e cash BFOE (Brent-Forties-Oseberg-Ekofisk), bem como derivativos liquidados financeiramente como Brent Futures, Contracts for Differences (CfDs), Dated-to-Frontlines (DFLs) e uma variedade de outros derivativos. Tomado como um todo, o Brent Complex ajuda aqueles ativos no mercado de petróleo do Mar do Norte a gerenciar o fluxo de petróleo do poço à refinaria e a gerenciar o risco de preços ao longo do caminho - não apenas do petróleo bruto, mas também dos produtos refinados correlatos, gás natural, líquidos gasosos e condensados. Os indicadores de preço do Complexo Brent são cada vez mais usados como referência para mensuração do valor do petróleo bruto em todo o mundo e, frequentemente, da saúde econômica global em si.