A Platts começou a avaliar semanalmente o mercado de carvão térmico CIF ARA 6.000 kcal/kg NAR na década de 1990, e começou a publicar as avaliações diárias em 2007. A Europa é o principal centro de demanda da Bacia do Atlântico, com Alemanha, Reino Unido, Itália e Espanha tendo as maiores participações nas importações de carvão-vapor. Apesar de alguns altos e baixos desde a crise financeira de 2008, a demanda física europeia por carvão-vapor continuou relativamente robusta ao longo dos anos, embora os volumes tenham caído em relação aos níveis anteriores à crise de crédito. Cerca de 150 milhões de toneladas foram embarcadas para a Europa em 2012. Como resultado da Diretiva Grandes Plantas de Combustão, que exigia que usinas de energia ineficientes atendessem a novos padrões de emissões por meio de modernização ou desligamento, várias plantas a carvão antigas no Reino Unido e na França foram desativadas em 2013. No entanto, o recente baixo custo do carvão-vapor importado, bem como as margens de lucro mais altas da geração de energia com base em carvão após os custos de emissões - os spreads clean dark - em relação à geração com base em gás, apoiaram o mercado do carvão nos últimos anos. Ainda há dúvidas sobre se a nova capacidade de geração com base em carvão planejada vai se concretizar devido à oposição ambiental e às restrições dos preços mais baixos da eletricidade, limitando as margens de lucro. No entanto, até hoje, o mercado do noroeste da Europa continua sendo um ponto focal crucial para o comércio de carvão-vapor e ostenta o mercado mais ativo e líquido de derivados de carvão-vapor, com volumes negociados de 1,63 bilhão de toneladas em 2012.