A União Europeia é o terceiro maior produtor e o segundo maior consumidor de açúcar do mundo. Os agricultores cultivam beterraba sacarina, uma cultura adequada ao clima temperado da região e com alto teor de sacarose. Por quase uma década, o mercado da UE operou dentro de uma estrutura de cotas de produção, preços mínimos de beterraba, limites de exportação e regras de importação. Mas, em 1º de outubro de 2017, o mercado iniciou um nova fase. As cotas de produção e os limites de exportação foram ampliados e os produtores de beterraba perderam a garantia de um preço mínimo. Com isso, a UE novamente deve influenciar e ser impactada pela dinâmica da oferta e demanda nos mercados globais de açúcar.A avaliação Platts do Açúcar da Europa Ocidental com entrega considera entregas internas de açúcar refinado na França, Alemanha, Bélgica e Holanda - alguns dos maiores centros de produção da UE. A especificação refletida é a 45 ICUMSA, em atendimento à qualidade Nº 2 da CE. Ela leva em conta negócios spot para entregas dentro de dois meses a partir do dia da avaliação.A Platts publica uma avaliação paralela do preço do açúcar no Mediterrâneo, que analisa as entregas a dois dos maiores importadores da UE, Espanha e Itália, além de uma série de outras avaliações de açúcar em cotas e fora de cotas, em base ex-works, contêineres e açucar bruto importado.