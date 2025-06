Cerca de 20 bilhões de litros de etanol, ou 15-20% do consumo global, são para outras aplicações que não a mistura de combustível. O álcool etílico, como é frequentemente chamado, pode ser encontrado no processo de fabricação de uma ampla gama de produtos nas indústrias de produtos químicos e plásticos, farmacêuticos, bebidas e outros setores industriais, incluindo acetato de etila e ácido acrílico, cosméticos e produtos de higiene pessoal, detergentes e produtos de limpeza, pigmentos e tintas, além de bebidas alcoólicas. O Brasil é, de longe, o maior exportador desse etanol "não combustível". A maior parte das exportações do "não combustível" é do produto tipo B. Nos últimos anos, as exportações brasileiras do tipo B representaram entre 20% e 40% do total de etanol exportado pelo país. A Coreia do Sul é o principal destino das exportações de etanol tipo B do Brasil, recebendo 30% do total das exportações de etanol em 2014. As exportações para o Japão representaram 7% do etanol total que deixou o Brasil no ano passado. A maior parte do etanol tipo B é vendida em base FOB porto de Santos ou Paranaguá para as principais empresas comerciais. Na Ásia, o maior destino de importação de etanol não combustível é o porto de Ulsan, na Coreia do Sul, onde cerca de 700 mil metros cúbicos são armazenados ou movimentados a cada ano para venda posterior a usuários finais coreanos ou japoneses. A maior parte do produto é vendida para empresas de bebidas do Japão, que usam o etanol na produção de saquê, shochu e cerveja, enquanto uma parcela um pouco menor é usada por empresas coreanas de produtos químicos e bebidas. Existem muitos tipos de etanol e, geralmente, muitos nomes para o mesmo tipo, mas o nome mais comum para o etanol não combustível usado no Japão e na Coreia é Tipo B. As importações do tipo B no norte da Ásia normalmente vêm apenas de um pequeno grupo de exportadores marítimos dentre os quais estão o Brasil e o Paquistão. Mas nos últimos meses, a maior parte dos volumes do Paquistão foi vendida para a China, um novo concorrente no mercado asiático. Isso deixou o Brasil como principal centro de fornecimento de etanol tipo B em base CFR Ulsan. Em 1º de outubro de 2015, a Platts iniciou uma avaliação diária do valor de importação do Etanol Tipo B em base CFR Ulsan.