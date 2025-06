/ Avaliação de preço Platts para o etanol anidro da região NNE do Brasil

Preços nos principais polos do Nordeste se alinham aos níveis de Goiás

Grandes varejistas demonstram pouca urgência, focando em contratos de etanol hidratado

Distribuidores regionais participam de eventos da indústria de combustíveis na Bahia e em Pernambuco

Os preços do etanol anidro no Nordeste brasileiro registraram leves quedas entre os dias 26 e 30 de maio, refletindo as reduções observadas nos estados vizinhos do Centro-Sul – especialmente Goiás – ajustadas pelos custos de frete.

Com base em negociações confirmadas e indicações de mercado, a Platts avaliou o preço médio semanal DAP Suape (para entrega em 1 a 15 dias) em R$ 3.651/m³ em 30 de maio, uma queda de R$ 11 em relação à semana anterior.

Os preços variaram apenas marginalmente ao longo da semana, com os principais polos do Nordeste acompanhando os níveis praticados em Goiás – um importante fornecedor para a região durante a entressafra de cana-de-açúcar. Os volumes vindos da Bahia, estado do Nordeste cujo calendário de moagem de cana se alinha mais com o do Centro-Sul, também influenciaram a precificação regional. Vendedores com estoques nos portos do Nordeste continuaram a seguir esse modelo, geralmente aplicando apenas pequenos prêmios pela entrega mais rápida.

A atividade dos compradores foi contida. Grandes redes varejistas confiaram nos estoques existentes ou focaram em garantir contratos de fornecimento de etanol hidratado para o período de entressafra. Enquanto isso, distribuidoras regionais estiveram parcialmente ocupadas com eventos da indústria de combustíveis realizados na Bahia e em Pernambuco na segunda metade da semana.

As ofertas CIF Suape variaram de R$ 3.650 a R$ 3.700/m³ durante o período, com a maioria das negociações fechando entre R$ 3.640 e R$ 3.660/m³, segundo participantes do mercado.

Janela de arbitragem dos EUA para Suape permanece fechada

No cenário internacional, estimou-se que o etanol anidro de origem norte-americana chegaria ao porto de Suape ao custo de R$ 3.922/m³, incluindo impostos, na semana encerrada em 30 de maio, segundo cálculos da Platts. Esse valor é R$ 271 superior ao índice de referência DAP Suape, mantendo a janela de arbitragem completamente fechada. Sem os impostos, o custo estimado de importação seria de R$ 3.418/m³, R$ 233 abaixo do índice.

A Platts faz parte da S&P Global Commodity Insights.