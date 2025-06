O açúcar VHP brasileiro é uma das exportações de açúcar bruto mais desejadas no mundo. VHP é a sigla para Very High Polarization (Polarização Muito Alta), e suas especificações normalmente são para polarização entre 99° e 99,49°. O VHP é produzido por moinhos de cana-de-açúcar cultivada nas regiões Centro-Sul e Norte-Nordeste do Brasil. O açúcar VHP possui alto teor de sacarose e seus cristais de açúcar em marrom claro são mais fáceis de refinar em açúcar branco do que outros açúcares brutos. Os destinos para o açúcar VHP brasileiro incluem o Oriente Médio, o Norte da África, Indonésia e China, dentre outros.Nos últimos cinco anos, o Brasil produziu uma média de 33 milhões de toneladas de açúcar a cada ano, ou quase 20% do volume global total. Suas exportações anuais de açúcar bruto totalizaram, em média, 22 milhões de toneladas.A Platts publica duas avaliações de VHP que abrangem as regiões Centro-Sul e Norte-Nordeste. A avaliação Platts Brazil VHP CS Sugar é para embarques imediatos em base FOB em Santos, a capital do açúcar no Centro-Sul do Brasil. A região produz a maior parte do açúcar bruto do Brasil, com um mercado ativo para transações spot o ano todo. A Platts Brazil VHP NNE é a outra avaliação do açúcar bruto, e é base FOB Maceió.A Platts publica uma série de outras avaliações de açúcar bruto e branco, adaptadas a mercados específicos no Brasil, na Tailândia e Europa, as quais são usadas pelo setor para gerenciar riscos em um mercado agrícola integral.