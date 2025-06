O complexo de grãos do Mar Negro abrange a produção e exportação de trigo e milho de países que fazem fronteira com o Mar Negro. Nossa cobertura de mercado se concentra principalmente na oferta da Rússia e Ucrânia, mas também analisa as exportações do Cazaquistão, da Romênia, Bulgária, Sérvia e Hungria. Produzindo 9% da produção global total de grãos, as exportações da região do Mar Negro representaram 21,4% do total de exportações em 2014, um registro da importância da região como exportadora de grãos. Com o aumento da compra global de trigo e milho devido ao crescimento populacional, o aumento da riqueza e a mudança dos padrões de consumo, é provável que o equilíbrio entre a oferta e demanda no mundo continue apertado. Como resultado, a região do Mar Negro vai continuar crescendo em importância e o papel do relatório de preços e a publicação de preços de grãos com transparência e avaliados de forma independente de grãos podem ter grande importância. Outros fatores surgirão na forma de mudanças climáticas, iniciativas políticas, instabilidade financeira e risco político. Como exemplo, a situação política na Rússia e na Ucrânia pressionou ainda mais o mercado, com restrições à exportação e conflitos aumentando a importância de relatórios confiáveis e precisos para as partes interessadas. A Platts pode capitalizar sua extensa experiência no mercado de commodities para desenvolver relatórios de preços que visam dar transparência em uma indústria e região que normalmente não são sujeitas a tal supervisão. O fornecimento de preços independentes pode ajudar no gerenciamento de riscos em toda a cadeia de valor, alimentando uma nova geração de instrumentos financeiros e fornecendo alguma proteção em tempos de incerteza. Diariamente, fornecemos quatro avaliações de preços de grãos, observando os preços do trigo com 12,5% de proteína do Mar Negro em base FOB com entrega em navios de até 60 mil t, o trigo com 12,5% de proteína do Mar Negro em base FOB com entrega em navios de cerca de 5 mil t, o trigo com 12,5% de proteína do Mar de Mármara em base CIF com entrega em navios de 5 mil t e o milho de origem ucraniana em navios de até 60 mil t. Nosso relatório diário de grãos fornece notícias, preços, comentários e análises, enquanto os preços de oferta de compra e venda ouvidos no mercado físico também são reportados ao vivo no Agriculture Alert, serviço em tempo real da Platts.