S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Soluciones
Nuestra labor
Noticias e investigación sobre materias primas
Nuestra metodología
Methodology & Participation
Eventos destacados
S&P Global
S&P Global Offerings
Soluciones
Nuestra labor
Noticias e investigación sobre materias primas
Nuestra metodología
Methodology & Participation
Eventos destacados
S&P Global
S&P Global Offerings
PRODUCTOS Y SOLUCIONES
¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.
La World Refinery Database pone a su disposición un panorama detallado, histórico y prospectivo de la industria global del refino para ayudarle a comprender cómo evolucionan las dinámicas del mercado y conseguir una ventaja competitiva. Con ella, podrá analizar refinerías específicas u obtener una perspectiva regional, nacional o global con información actualizada e histórica sobre cada refinería del mundo.
Estime capacidades y consiga la información más completa sobre la producción: analice cada posible elemento de capacidad y realice un análisis prospectivo con datos completos para cada refinería del mundo desde 1984
Disponga de información que le permita tomar decisiones de comercio e inversión con conocimiento de causa: desarrolle estrategias para responder a paradas industriales previstas e imprevistas, y evalúe las posiciones relativas de sus competidores mediante el uso de datos fiables de propiedad y operadores
Consiga un rápido acceso a métricas clave a través de nuestro práctico panel de control, integre sin esfuerzo nuestros datos en sus modelos de pronósticos, comprenda situaciones complejas con nuestros diagramas de flujo simplificados y acceda a soporte directo de analistas comprometidos.
Una vista integral del flujo de proceso completo y acceso a datos de paradas industriales, capacidad, procesamiento y rendimiento para crudo y productos refinados
Una vista completa de los rendimientos. Mejore sus márgenes con información detallada a nivel de unidad y acceso a las opiniones de nuestros analistas sobre proyectos de capacidad
Datos históricos y prospectivos de propiedad y capacidad que permiten un mapeo detallado a nivel de empresa para cada refinería del mundo
Una vista única por empresa, región o instalación, con nuestro panel de control dinámico que combina todos los datos críticos downstream en un solo lugar
Producción por empresa, regional y nacional, con datos de rendimiento consistentes por refinería, que pueden ser combinados para alcanzar el nivel de detalle elegido
Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.
For 100+ years, we've delivered Platts price assessments for physical and forward markets. Customers count on us for news, pricing, and analytics, ensuring transparent, efficient markets for confident decisions.
With 250+ Platts benchmarks, we're the industry standard for pricing negotiations and contracts. Our proven credibility in market transparency spans established and emerging markets.
Our robust methodology guarantees data integrity with stringent quality controls, diverse sources, and adherence to strict guidelines and IOSCO principles. We openly publish methodologies and price assessments to foster trust.
Gain access to our essential intelligence direct and from multiple providers – from the established to the cutting edge – all via multiple platforms that can give you a decisive edge in today's global markets.
Globally, our extensive pricing experts, dedicated to each commodity ensure that pricing and methodology accuracy and that reflect the nuances and complexities of the markets, offering invaluable insights to clients.
Platts offers an independent and unbiased view. Our commitment to impartiality ensures that our assessments and insights are trusted by market participants.
¿Está interesado en este producto?
Complete el formulario y un miembro del equipo se pondrá en contacto para hablar de las soluciones que podemos ofrecerle.