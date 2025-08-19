La World Refinery Database pone a su disposición un panorama detallado, histórico y prospectivo de la industria global del refino para ayudarle a comprender cómo evolucionan las dinámicas del mercado y conseguir una ventaja competitiva. Con ella, podrá analizar refinerías específicas u obtener una perspectiva regional, nacional o global con información actualizada e histórica sobre cada refinería del mundo.