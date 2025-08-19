Por cada barril (BBL) de petróleo o mil pies cúbicos de gas (un solo MCF), se producen de tres a seis BBLs de agua de la que hay que deshacerse. El Consejo de Protección de Aguas Subterráneas (GWPC) estimó en 2019 que las industrias del petróleo y el gas generan alrededor de 3.400 millones de litros de agua producida anualmente. Esto se basa en datos de 1 millón de pozos de petróleo y gas en los EE. UU. Los volúmenes de agua producida aumentarán aún más a medida que la industria del fracking aumente la producción de gas natural.

La solución de Gestión de agua e inyección de Energy proporciona a las empresas de exploración y producción de EE. UU. y a las empresas de servicios petroleros logística de agua con datos y les permite monitorear los resultados de la inyección e identificar/evaluar dónde desechar el agua producida durante la producción de un modo eficiente y seguro y cumplir con los límites regulatorios estatales de inyección