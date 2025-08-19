La solución S&P Global Land for Renewables permite a las organizaciones optimizar sus decisiones de compra de terrenos para proyectos de energía renovable al proporcionar una fuente de datos integral basada en mapas que integra información ambiental, de activos físicos y demográfica. Con la innovadora interfaz Land Studio 2.0, los usuarios pueden identificar de manera eficiente las características óptimas del terreno, obtener una ventaja competitiva en la planificación de proyectos y minimizar los riesgos asociados con la selección de terrenos. Esta herramienta innovadora no solo acelera la toma de decisiones, sino que también se corresponde con los objetivos de sostenibilidad y apoya la transición hacia un futuro más verde.