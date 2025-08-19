S&P Global Offerings
Datos completos y detallados que abordan los retos clave asociados con la configuración de proyectos de Energía Renovable.
¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.
Aumente la eficiencia y reduzca el riesgo asociado a regulaciones. US Land for Renewables ofrece una fuente centralizada de conocimiento con la que evaluar terrenos para la ubicación de proyectos de energía renovable.
Proporciona datos esenciales, reduce el tiempo dedicado a las evaluaciones de terrenos y permite decisiones de compra más rápidas.
Utiliza datos ambientales, activos físicos y de ordenanzas Solar/Eólica para ayudar a los usuarios a encontrar el terreno más adecuado para proyectos de energía renovable.
Reduce el riesgo del proyecto al evitar riesgos para la fauna protegida y garantizar el cumplimiento de las regulaciones federales, estatales y del condado relevantes.
Disminuye la dependencia de múltiples proveedores de datos y consultores y permite ahorrar tanto tiempo como dinero.
La solución S&P Global Land for Renewables permite a las organizaciones optimizar sus decisiones de compra de terrenos para proyectos de energía renovable al proporcionar una fuente de datos integral basada en mapas que integra información ambiental, de activos físicos y demográfica. Con la innovadora interfaz Land Studio 2.0, los usuarios pueden identificar de manera eficiente las características óptimas del terreno, obtener una ventaja competitiva en la planificación de proyectos y minimizar los riesgos asociados con la selección de terrenos. Esta herramienta innovadora no solo acelera la toma de decisiones, sino que también se corresponde con los objetivos de sostenibilidad y apoya la transición hacia un futuro más verde.