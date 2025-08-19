S&P Global Offerings
PRODUCTOS Y SOLUCIONES
¿Tiene algún objetivo específico en mente? Nuestro equipo está aquí para ayudarle a diseñar una estrategia personalizada. Póngase en contacto con nosotros para empezar.
La industria del petróleo y el gas ha alcanzado un punto de inflexión en la transición energética, ya que las exigencias de los inversores, los gobiernos y la sociedad para que se tomen medidas contra el cambio climático ahora requieren estrategias para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Estas a su vez hacen necesarias que los actores del sector de la extracción de materias primas tomen decisiones competitivas claves respecto a la elección de la cartera y la aplicación de tecnología para reducir las emisiones de alcance 1 y 2, al tiempo que maximizan la eficiencia operativa.
El servicio de Transformación Upstream proporciona información y análisis para comprender las tendencias en la reducción, la compensación y el uso de emisiones de GEI de las principales operaciones upstream e identificar las mejores prácticas emergentes en la gestión de emisiones para empresas y gobiernos.
Compare estrategias de transición energética de empresas, evalúe su capacidad para ejecutarlas e identifique las mejores prácticas corporativas emergentes.
Obtenga información actualizada de las últimas disposiciones gubernamentales y las órdenes regulatorias relacionadas con la transformación upstream y compare lo duraderas y estrictas que son las políticas.
Analice las estrategias de desarrollo tecnológico de la empresa y realice un seguimiento del despliegue de tecnologías que sustentan la transformación upstream.
