Un recurso integral para guiarle durante el cambio en la transición energética.

La industria del petróleo y el gas ha alcanzado un punto de inflexión en la transición energética, ya que las exigencias de los inversores, los gobiernos y la sociedad para que se tomen medidas contra el cambio climático ahora requieren estrategias para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Estas a su vez hacen necesarias que los actores del sector de la extracción de materias primas tomen decisiones competitivas claves respecto a la elección de la cartera y la aplicación de tecnología para reducir las emisiones de alcance 1 y 2, al tiempo que maximizan la eficiencia operativa.

El servicio de Transformación Upstream proporciona información y análisis para comprender las tendencias en la reducción, la compensación y el uso de emisiones de GEI de las principales operaciones upstream e identificar las mejores prácticas emergentes en la gestión de emisiones para empresas y gobiernos.