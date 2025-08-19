Hablemos

Información general

La cartera de Upstream Intelligence de S&P Global se sitúa en la intersección de la actividad comercial y subterránea y proporciona a los profesionales de la industria energética en todo el mundo información empresarial crítica y comentarios sobre la actividad histórica, actual y planificada.

La cartera está formada por tres productos: Servicio Global de Exploración y Producción (GEPS), Carta Internacional de la Energía (IEL) y la Alerta Diaria de Exploración (DEA). Estos servicios, que están integrados y explican el razonamiento de nuestros datos de exploración y producción de clase mundial, permiten a los clientes:

  • Reducir el tiempo de investigación al aunar toda la información en una sola fuente
  • Seguir la evolución de la industria energética de extracción de materias primas
  • Monitorear el impacto en la cartera de nuevos proyectos
  • Hacer un seguimiento de la vida de los activos desde la fase de exploración hasta su desmantelamiento
  • Potenciar las negociaciones de rondas de licencias
  • Descubrir y explotar nuevas oportunidades
  • Mantenerse al tanto de la actividad de los competidores

Siga las noticias de la industria energética con la Carta Internacional de la Energía

Análisis semanal de problemas energéticos mundiales
Cartera de Upstream Intelligence

¿Por qué usar Upstream Solutions?

Una experiencia inigualable

Durante décadas, hemos monitoreado el sector energético en todo el mundo, utilizando perspectivas de expertos, software y datos propios para ayudarle a evaluar el valor, gestionar riesgos y sacarle partido a las oportunidades necesarias para alcanzar el éxito.

Datos de todo el mundo

Con una cobertura que abarca más de 200 países y territorios, ofrecemos datos que no solo son completos, sino también de ámbito global y contribuirán a sus proyectos internacionales y regionales.

Una fuente independiente

Nuestros conocimientos independientes nos permiten proporcionar datos imparciales y específicos de la industria que ayudarán a nuestros clientes a gestionar dinámicas de mercado complejas.

Los datos, a su manera

Obtenga acceso a datos e informaciones sobre upstream cuando y como los necesite. Desde lo más establecido hasta lo más innovador, todo a través de múltiples plataformas que pueden proporcionarle una ventaja clave frente a la competencia.

Expertos en el sector de la extracción de materias primas

Mediante una colaboración que le ayude a alcanzar un futuro de éxito, nuestro equipo global de expertos en el sector de la extracción de las materias primas ofrece un conocimiento profundo a lo largo de toda la cadena de valor de la energía.

Tecnología impulsada por IA

Nuestro equipo hace uso de tecnologías avanzadas de IA/ML (desde conjuntos de datos geológicos hasta software y análisis de exploración y producción o investigación de valor de transacciones de activos) y así logra alcanzar eficiencias impulsadas por IA para tomar decisiones de manera más inteligente y rápida en las fases de exploración y producción de la industria energética.

