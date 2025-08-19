El Servicio Global de Exploración y Producción, que te explica "la historia de la que surgen los datos", es una herramienta de uso mundial por profesionales interesados en un análisis detallado y experto de la actividad de la industria energética que no encontrarás en otro lugar.

Este servicio único se basa en una base inigualable de conocimiento, experiencia y comprensión de la industria, y está escrito por profesionales de exploración y producción con buenos contactos y ubicados estratégicamente alrededor del mundo. Nuestros equipos de GEPS sirven de apoyo y hacen uso de nuestra Base de Datos de Exploración y Producción (EDIN), lo que permite la integración directa de nuestros artículos e informes con nuestros datos de clase mundial.

Entrega: En tiempo real, en línea o a través de API

Los temas incluyen:

Cribado de oportunidades

Actividades geofísicas

Perforación de exploración

Desarrollo de campos

Producción y reservas

Transición energética

Otras fuentes de energía

Resúmenes prospectivos por país/territorio

Características: