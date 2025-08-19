S&P Global Offerings
PRODUCTOS Y SOLUCIONES
Disfrute de un comentario en tiempo real líder en la industria sobre la actividad energética mundial
¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.
La cartera de Upstream Intelligence de S&P Global se sitúa en la intersección de la actividad comercial y subterránea y proporciona a los profesionales de la industria energética en todo el mundo información empresarial crítica y comentarios sobre la actividad histórica, actual y planificada.
La cartera está formada por tres productos: Servicio Global de Exploración y Producción (GEPS), Carta Internacional de la Energía (IEL) y la Alerta Diaria de Exploración (DEA). Estos servicios, que están integrados y explican el razonamiento de nuestros datos de exploración y producción de clase mundial, permiten a los clientes:
La Alerta Diaria de Exploración lleva proporcionando el servicio de noticias de última hora más actualizado de la industria de exploración y producción electrónicamente desde 1984. Un favorito entre los profesionales de la industria que prefieren revisar un resumen de las últimas noticias de energía, el Daily Exploration Alert ofrece un servicio en línea fácil de usar, además de alertas por correo electrónico, y opciones de RSS feed y API.
Modo de envío: Disponible en línea, o mediante entrega diaria a su bandeja de entrada, a través de fuente RSS, o API
Los temas incluyen:
El Servicio Global de Exploración y Producción, que te explica "la historia de la que surgen los datos", es una herramienta de uso mundial por profesionales interesados en un análisis detallado y experto de la actividad de la industria energética que no encontrarás en otro lugar.
Este servicio único se basa en una base inigualable de conocimiento, experiencia y comprensión de la industria, y está escrito por profesionales de exploración y producción con buenos contactos y ubicados estratégicamente alrededor del mundo. Nuestros equipos de GEPS sirven de apoyo y hacen uso de nuestra Base de Datos de Exploración y Producción (EDIN), lo que permite la integración directa de nuestros artículos e informes con nuestros datos de clase mundial.
Entrega: En tiempo real, en línea o a través de API
Los temas incluyen:
Características:
La Carta Internacional de la Energía ofrece un resumen y análisis semanal de la actividad relacionada con la energía a nivel mundial para profesionales de exploración y producción y finanzas. Nuestro equipo dedicado sitúa los eventos en el contexto de tendencias de mercado y políticas más amplias.
Precio de entrega: Actualizaciones semanales visibles en línea, a través de API, o enviadas a su bandeja de entrada
Los temas incluyen:
Durante décadas, hemos monitoreado el sector energético en todo el mundo, utilizando perspectivas de expertos, software y datos propios para ayudarle a evaluar el valor, gestionar riesgos y sacarle partido a las oportunidades necesarias para alcanzar el éxito.
Con una cobertura que abarca más de 200 países y territorios, ofrecemos datos que no solo son completos, sino también de ámbito global y contribuirán a sus proyectos internacionales y regionales.
Nuestros conocimientos independientes nos permiten proporcionar datos imparciales y específicos de la industria que ayudarán a nuestros clientes a gestionar dinámicas de mercado complejas.
Obtenga acceso a datos e informaciones sobre upstream cuando y como los necesite. Desde lo más establecido hasta lo más innovador, todo a través de múltiples plataformas que pueden proporcionarle una ventaja clave frente a la competencia.
Mediante una colaboración que le ayude a alcanzar un futuro de éxito, nuestro equipo global de expertos en el sector de la extracción de las materias primas ofrece un conocimiento profundo a lo largo de toda la cadena de valor de la energía.
Nuestro equipo hace uso de tecnologías avanzadas de IA/ML (desde conjuntos de datos geológicos hasta software y análisis de exploración y producción o investigación de valor de transacciones de activos) y así logra alcanzar eficiencias impulsadas por IA para tomar decisiones de manera más inteligente y rápida en las fases de exploración y producción de la industria energética.
