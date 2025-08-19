En un contexto en constante cambio, las empresas energéticas deben centrarse en equilibrar sus carteras para garantizarse la seguridad energética mientras se transita hacia un futuro sostenible y bajo en carbono. Nuestra Upstream Insight proporciona informaciones estratégicas y comerciales al mismo tiempo independientes y fiables para gestionar los aspectos más complejos del sector upstream.

Al sacarle partido a un profundo conocimiento de la industria, investigaciones con un perfil único, conjuntos de datos propios y herramientas analíticas avanzadas, le ayudamos a comprender los factores que influyen en los resultados financieros de las inversiones en exploración y producción. Estamos tan comprometidos con su éxito que nos asociamos con usted para planificar el futuro, evaluar el valor, gestionar los riesgos y sacarle partido a las oportunidades.