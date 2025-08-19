Hablemos

Información general

En un contexto en constante cambio, las empresas energéticas deben centrarse en equilibrar sus carteras para garantizarse la seguridad energética mientras se transita hacia un futuro sostenible y bajo en carbono. Nuestra Upstream Insight proporciona informaciones estratégicas y comerciales al mismo tiempo independientes y fiables para gestionar los aspectos más complejos del sector upstream.

Al sacarle partido a un profundo conocimiento de la industria, investigaciones con un perfil único, conjuntos de datos propios y herramientas analíticas avanzadas, le ayudamos a comprender los factores que influyen en los resultados financieros de las inversiones en exploración y producción. Estamos tan comprometidos con su éxito que nos asociamos con usted para planificar el futuro, evaluar el valor, gestionar los riesgos y sacarle partido a las oportunidades.

Nuestro impacto, en cifras

Proporcionamos información esencial a empresas de petróleo y gas de todo el mundo

Características clave

Costes y cadena de suministro

Obtenga acceso a análisis del mercado de proveedores con herramientas de estimación de costes y amplios conjuntos de datos que ofrecen datos e información del mercado históricos, actuales y pronosticados.

Empresas y transacciones

Análisis independientes sobre empresas de energía, actividades en cuencas y transacciones de fusiones y adquisiciones. Obtenga información novedosa sobre tendencias, dinámicas y oportunidades de crecimiento.

Transformación upstream

Información estratégica y comercial esencial para gestionar la transición energética, con especial atención a tendencias tecnológicas, mejores prácticas de gestión de emisiones y seguimiento de la industria de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS).

Términos de exploración y producción y riesgos superficiales

Simplifique su evaluación de las inversiones y riesgos de proyectos upstream en más de 110 países con un análisis detallado de riesgos legales, fiscales y sectoriales.

Yacimientos y cuencas comerciales

Obtenga una evaluación prospectiva de cuencas de exploración y producción sobre los principales yacimientos de hidrocarburos. Evalúe el potencial, la economía, los compromisos de capital y los planes estratégicos de entrada.

Características del producto

Explore productos clave de nuestras soluciones de Upstream Insight, diseñadas para ayudarle a planificar el futuro en un sector de explotación en constante cambio y comprender los valores, riesgos y oportunidades.

Costes y cadena de suministro