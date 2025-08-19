S&P Global Offerings
Obtenga información fiable extraída de investigaciones únicas para gestionar el valor, los riesgos y las oportunidades en un sector de la extracción de las materias primas en constante evolución.
¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.
En un contexto en constante cambio, las empresas energéticas deben centrarse en equilibrar sus carteras para garantizarse la seguridad energética mientras se transita hacia un futuro sostenible y bajo en carbono. Nuestra Upstream Insight proporciona informaciones estratégicas y comerciales al mismo tiempo independientes y fiables para gestionar los aspectos más complejos del sector upstream.
Al sacarle partido a un profundo conocimiento de la industria, investigaciones con un perfil único, conjuntos de datos propios y herramientas analíticas avanzadas, le ayudamos a comprender los factores que influyen en los resultados financieros de las inversiones en exploración y producción. Estamos tan comprometidos con su éxito que nos asociamos con usted para planificar el futuro, evaluar el valor, gestionar los riesgos y sacarle partido a las oportunidades.
Proporcionamos información esencial a empresas de petróleo y gas de todo el mundo
Obtenga acceso a análisis del mercado de proveedores con herramientas de estimación de costes y amplios conjuntos de datos que ofrecen datos e información del mercado históricos, actuales y pronosticados.
Análisis independientes sobre empresas de energía, actividades en cuencas y transacciones de fusiones y adquisiciones. Obtenga información novedosa sobre tendencias, dinámicas y oportunidades de crecimiento.
Información estratégica y comercial esencial para gestionar la transición energética, con especial atención a tendencias tecnológicas, mejores prácticas de gestión de emisiones y seguimiento de la industria de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS).
Simplifique su evaluación de las inversiones y riesgos de proyectos upstream en más de 110 países con un análisis detallado de riesgos legales, fiscales y sectoriales.
Obtenga una evaluación prospectiva de cuencas de exploración y producción sobre los principales yacimientos de hidrocarburos. Evalúe el potencial, la economía, los compromisos de capital y los planes estratégicos de entrada.
Explore productos clave de nuestras soluciones de Upstream Insight, diseñadas para ayudarle a planificar el futuro en un sector de explotación en constante cambio y comprender los valores, riesgos y oportunidades.
Obtenga información sobre las tendencias del mercado para monitorear, gestionar y pronosticar de manera efectiva inversiones en proyectos upstream y downstream. Utilizando datos reales de la industria, mejoramos las negociaciones con proveedores y ofrecemos una perspectiva independiente sobre los entornos de costes globales. Acceda a información sobre tendencias de coste estructurales y cíclicas, utilizando diferentes pronósticos, sensibilidades y escenarios.
Acceda a información de mercado de carácter práctico para entender mejor los mercados de proveedores de energía. Identifique oportunidades de ahorro de costes, mejore su estrategia de adquisición y optimice la contratación con un seguimiento y análisis exhaustivo de la demanda, la oferta y los costes de categoría.
