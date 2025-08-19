S&P Global Offerings
Únase a la Red de operadores
El estándar de la industria en el intercambio de datos de resultados entre pares.
¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.
Rushmore Reviews de S&P Global Energy es una plataforma líder mundial de referencia para el intercambio de datos de resultados entre pares. Permite a los operadores de petróleo y gas compartir, discutir y analizar datos de perforación, completaciones y abandono de pozos en todo el mundo.
Rushmore Reviews ofrece la única fuente de datos de pozos de compensación global que proporciona directamente el operador y cuya calidad luego se comprueba de manera independiente. Este exclusivo club solo para operadores ha proporcionado información sobre más de 80.000 pozos durante más de 30 años y lo fundaron operadores para que lo usen operadores.
Con el tiempo, los Reviews han crecido para abarcar datos de perforación, completaciones, abandono y preventores de reventones de más de 100 países, con contribuciones de cientos de operadores de pozos de hidrocarburos convencionales, gas de esquisto y veta de carbón.
Con Rushmore, es fácil acceder a los datos a través de nuestra interfaz de panel de control o se pueden introducir rápidamente en herramientas de análisis de negocios a través de nuestra API.
El Análisis de Resultados de Completaciones (CPR) es una plataforma global para que los operadores compartan, debatan y analicen datos globales de completaciones. El CPR proporciona a los operadores participantes datos de más de 22.000 completaciones, así como diagramas esquemáticos detallados para cada completación.
El Análisis de Resultados de Abandonos (APR) es una plataforma global en la que los operadores pueden compartir, debatir y analizar datos globales de abandonos. Los operadores también pueden compartir diagramas esquemáticos detallados de antes y después de cada abandono.