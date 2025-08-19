Hablemos

Información general

Rushmore Reviews de S&P Global Energy es una plataforma líder mundial de referencia para el intercambio de datos de resultados entre pares. Permite a los operadores de petróleo y gas compartir, discutir y analizar datos de perforación, completaciones y abandono de pozos en todo el mundo.

Rushmore Reviews ofrece la única fuente de datos de pozos de compensación global que proporciona directamente el operador y cuya calidad luego se comprueba de manera independiente. Este exclusivo club solo para operadores ha proporcionado información sobre más de 80.000 pozos durante más de 30 años y lo fundaron operadores para que lo usen operadores.

Con el tiempo, los Reviews han crecido para abarcar datos de perforación, completaciones, abandono y preventores de reventones de más de 100 países, con contribuciones de cientos de operadores de pozos de hidrocarburos convencionales, gas de esquisto y veta de carbón.

Beneficios principales

Al sacarle partido a esta plataforma, los operadores pueden:

  • Mejorar su planificación, diseño y presupuestación para operar los pozos.
  • Obtener información valiosa de los abundantes datos de más de 80.000 pozos disponibles en la base de datos.
  • Extraer información relacionada directamente con las operaciones en regiones nuevas y existentes
  • Comparar el rendimiento entre grupos clave de pares en tiempo, coste y procesos
  • Establecer objetivos comprobables para la mejora del rendimiento en perforación, completaciones y abandonos de pozos

Con Rushmore, es fácil acceder a los datos a través de nuestra interfaz de panel de control o se pueden introducir rápidamente en herramientas de análisis de negocios a través de nuestra API.

