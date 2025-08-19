Cuando llega el momento de vender, ¿sabe cuál es el precio justo de su cartera de exploración o si el activo que ha decidido eliminar de su cartera es el correcto? Con su multitud de insumos y algoritmos de aprendizaje automático, el Clasificador de oportunidades de cartera le ayuda a estimar el potencial de exploración de un objetivo de fusiones y adquisiciones (M&A), estimar mejor el valor de un bloque de farm-in o farm-out y justificar la devolución de áreas de cartera. Determine precios justos para evitar pagar de más ni vender por menos.