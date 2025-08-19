Hablemos

Una nueva herramienta de S&P Global y GIS PAX: El Clasificador de oportunidades de cartera.

Utilice los mejores datos de exploración y producción del mundo para mitigar riesgos, cuantificar y evaluar la geología, posibilidades comerciales y economía de los prospectos y recursos aún por descubrir en todo el mundo.

Combine sus datos con 35.000 prospectos de exploración para tomar mejores decisiones sobre dónde explorar, invertir o desinvertir.

Pase de...

  • Lo desconocido a lo conocido: Identifique oportunidades de cuenca probadas que merezcan explorarse
  • De lo geológico a lo comercial: Mapee oportunidades globales no realizadas y los riesgos de cada yacimiento
  • De la complejidad a la claridad: Estandarice el proceso de clasificación y evaluación entre pares
  • Del volumen al valor: Libere el posible valor de su portafolio de exploración y producción
Características clave

Formato de ArcGIS

Formato interactivo de ArcGIS con un flujo de trabajo transparente y editable.

Evaluación de volumen y valor

Evaluación de volumen y valor para prospectos conocidos y aún por descubrir.

Identificación en mapa

Identificación comercial restante aún por encontrar en forma de mapa.

Agregación de resultados

Agregación de resultados por cuencas, países, pero también por bloques de licencia.

Precios de petróleo/gas

Ubicación de cada operador por volumen y valor en un polígono concreto para diferentes precios de petróleo/gas.

Datos globales

Los datos están disponibles a nivel global (excluyendo en los yacimientos en tierra firme de Norteamérica).

Ponga un precio a lo desconocido: Cómo determinar una valoración justa

El valor de un activo de petróleo y gas va más allá del volumen de hidrocarburos que contiene. Una valoración justa incluye volúmenes, riesgos y el valor del potencial de exploración mapeado y futuro en cualquier área particular.

