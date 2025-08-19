S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Soluciones
Nuestra labor
Noticias e investigación sobre materias primas
Nuestra metodología
Methodology & Participation
Eventos destacados
S&P Global
S&P Global Offerings
Soluciones
Nuestra labor
Noticias e investigación sobre materias primas
Nuestra metodología
Methodology & Participation
Eventos destacados
S&P Global
S&P Global Offerings
PRODUCTOS Y SOLUCIONES
Evaluación, valoración y clasificación de activos de exploración y producción
¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.
Una nueva herramienta de S&P Global y GIS PAX: El Clasificador de oportunidades de cartera.
Utilice los mejores datos de exploración y producción del mundo para mitigar riesgos, cuantificar y evaluar la geología, posibilidades comerciales y economía de los prospectos y recursos aún por descubrir en todo el mundo.
Combine sus datos con 35.000 prospectos de exploración para tomar mejores decisiones sobre dónde explorar, invertir o desinvertir.
Pase de...
Formato interactivo de ArcGIS con un flujo de trabajo transparente y editable.
Evaluación de volumen y valor para prospectos conocidos y aún por descubrir.
Identificación comercial restante aún por encontrar en forma de mapa.
Agregación de resultados por cuencas, países, pero también por bloques de licencia.
Ubicación de cada operador por volumen y valor en un polígono concreto para diferentes precios de petróleo/gas.
Los datos están disponibles a nivel global (excluyendo en los yacimientos en tierra firme de Norteamérica).
El valor de un activo de petróleo y gas va más allá del volumen de hidrocarburos que contiene. Una valoración justa incluye volúmenes, riesgos y el valor del potencial de exploración mapeado y futuro en cualquier área particular.
¿Quiere saber en qué situación está su empresa respecto a sus pares? Compare su cartera con otras, utilizando datos y métricas estandarizadas para lograr una precisión máxima.
El Clasificador de Oportunidades de Cartera proporciona una vista global interactiva de los volúmenes comerciales de hidrocarburos restantes en el mundo. Incorpore costes de perforación, acceda a oleoductos e infraestructura de producción y cree modelos de volatilidad de los precios de la materia prima para calcular el verdadero valor comercial de los recursos aún por encontrar (YTF).
El Clasificador de oportunidades de cartera tiene datos a nivel de país, cuenca y bloque de licencia para:
Cuando llega el momento de vender, ¿sabe cuál es el precio justo de su cartera de exploración o si el activo que ha decidido eliminar de su cartera es el correcto? Con su multitud de insumos y algoritmos de aprendizaje automático, el Clasificador de oportunidades de cartera le ayuda a estimar el potencial de exploración de un objetivo de fusiones y adquisiciones (M&A), estimar mejor el valor de un bloque de farm-in o farm-out y justificar la devolución de áreas de cartera. Determine precios justos para evitar pagar de más ni vender por menos.
El Clasificador de oportunidades de cartera ayuda a las empresas a evaluar, valorar y clasificar oportunidades tanto de exploración como de fusiones y adquisiciones en el sector de la exploración y producción. La plataforma permite a las empresas aplicar la gestión de riesgos más allá de los puntos de datos conocidos, en una vista de mapa interactiva. Modifique todas las entradas clave de exploración y comerciales, recalcule los cálculos de volumen y valor y analice las evaluaciones de riesgos y mapeo para prospectos identificados y no identificados.
El Clasificador de oportunidades de cartera se presenta en una plataforma de base de datos de sistema de información geográfica (SIG) con software que le permite modificar todas las entradas clave. Podrá sustituir su propia evaluación de prospectos y entradas comerciales y volver a ejecutar los cálculos de YTF para ver su propia cartera en un contexto global. Con una vista de todos sus prospectos en un solo mapa, puede reducir riesgos, cuantificar y evaluar los aspectos geológicos, comerciales y económicos de los prospectos y YTF de todo el mundo.
¿Quiere saber en qué situación está su empresa respecto a sus pares? Compare su cartera con otras, utilizando datos y métricas estandarizadas para lograr una precisión máxima.
El Clasificador de Oportunidades de Cartera proporciona una vista global interactiva de los volúmenes comerciales de hidrocarburos restantes en el mundo. Incorpore costes de perforación, acceda a oleoductos e infraestructura de producción y cree modelos de volatilidad de los precios de la materia prima para calcular el verdadero valor comercial de los recursos aún por encontrar (YTF).
El Clasificador de oportunidades de cartera tiene datos a nivel de país, cuenca y bloque de licencia para:
Cuando llega el momento de vender, ¿sabe cuál es el precio justo de su cartera de exploración o si el activo que ha decidido eliminar de su cartera es el correcto? Con su multitud de insumos y algoritmos de aprendizaje automático, el Clasificador de oportunidades de cartera le ayuda a estimar el potencial de exploración de un objetivo de fusiones y adquisiciones (M&A), estimar mejor el valor de un bloque de farm-in o farm-out y justificar la devolución de áreas de cartera. Determine precios justos para evitar pagar de más ni vender por menos.