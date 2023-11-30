Más información sobre World Refinery Database

La World Refinery Database pone a su disposición un panorama detallado, histórico y prospectivo de la industria global del refino para ayudarle a comprender cómo evolucionan las dinámicas del mercado y conseguir una ventaja competitiva. Con ella, podrá analizar refinerías específicas u obtener una perspectiva regional, nacional o global con información actualizada e histórica sobre cada refinería del mundo.

Beneficios

  • Estime capacidades y consiga la información más completa sobre la producción: analice cada posible elemento de capacidad y realice un análisis prospectivo con datos completos para cada refinería del mundo desde 1984
  • Disponga de información que le permita tomar decisiones de comercio e inversión con conocimiento de causa: desarrolle estrategias para responder a paradas industriales previstas e imprevistas, y evalúe las posiciones relativas de sus competidores mediante el uso de datos fiables de propiedad y operadores
  • Consiga un rápido acceso a métricas clave a través de nuestro práctico panel de control, integre sin esfuerzo nuestros datos en sus modelos de pronósticos, comprenda situaciones complejas con nuestros diagramas de flujo simplificados y acceda a soporte directo de analistas comprometidos.

Características

  • Una vista integral del flujo de proceso completo y acceso a datos de paradas industriales, capacidad, procesamiento y rendimiento para crudo y productos refinados
  • Una vista completa de los rendimientos. Mejore sus márgenes con información detallada a nivel de unidad y acceso a las opiniones de nuestros analistas sobre proyectos de capacidad
  • Datos históricos y prospectivos de propiedad y capacidad que permiten un mapeo detallado a nivel de empresa para cada refinería del mundo
  • Una vista única por empresa, región o instalación, con nuestro panel de control dinámico que combina todos los datos críticos downstream en un solo lugar
  • Producción por empresa, regional y nacional, con datos de rendimiento consistentes por refinería, que pueden ser combinados para alcanzar el nivel de detalle elegido

