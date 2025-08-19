S&P Global Offerings
PRODUCTOS Y SOLUCIONES
¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.
El Servicio Platts de Análisis Global del Petróleo examina cada aspecto del mercado mundial del petróleo, incluidas la oferta, la demanda, las existencias, la refinación, la infraestructura y los flujos comerciales. Tendrá acceso a una cobertura integral de los mercados de crudo y productos a nivel global y regional mediante el uso de conjuntos de datos propios, totalmente integrados con las herramientas de establecimiento de precios de S&P Global Energy y opiniones sobre los mercados internacionales del GNL y el gas.
Comprender mejor la situación con la oferta analítica más completa disponible sobre los mercados petroleros mundiales
Recibir datos oportunos y perspectivas únicas a través de informes periódicos y boletines informativos según los acontecimientos, lo que lo mantendrá al día sobre las tendencias del crudo mundial, los mercados de productos y los acontecimientos geopolíticos
Hacer nuevas conexiones de mercado con modelos interactivos y conjuntos de datos completos, lo que brinda una poderosa visión de las tendencias del mercado emergente
Acceder a los analistas y consultores responsables de la creación de contenido de Energy para obtener perspectivas personalizadas
Perspectivas a corto y mediano plazo para los mercados mundiales del crudo y los productos petrolíferos, junto con información clave sobre los factores que guían el mercado actualmente
Informes de pronósticos regionales que proporcionan una cobertura centrada en todos los factores clave que afectan a los mercados del petróleo
Evaluaciones breves y oportunas y comentarios de mercado que cubren temas que son relevantes a corto plazo y que pueden influir en la estrategia de negociación
Comentario conciso y centrado que incluye las últimas opiniones de Platts Analytics y las implicaciones de precios de los sucesos actuales que afectan a la oferta y la demanda
Acceso a los Seminarios para Clientes de Energía de S&P Global
Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.
For 100+ years, we've delivered Platts price assessments for physical and forward markets. Customers count on us for news, pricing, and analytics, ensuring transparent, efficient markets for confident decisions.
With 250+ Platts benchmarks, we're the industry standard for pricing negotiations and contracts. Our proven credibility in market transparency spans established and emerging markets.
Our robust methodology guarantees data integrity with stringent quality controls, diverse sources, and adherence to strict guidelines and IOSCO principles. We openly publish methodologies and price assessments to foster trust.
Gain access to our essential intelligence direct and from multiple providers – from the established to the cutting edge – all via multiple platforms that can give you a decisive edge in today's global markets.
Globally, our extensive pricing experts, dedicated to each commodity ensure that pricing and methodology accuracy and that reflect the nuances and complexities of the markets, offering invaluable insights to clients.
Platts offers an independent and unbiased view. Our commitment to impartiality ensures that our assessments and insights are trusted by market participants.
