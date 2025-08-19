El Servicio Platts de Análisis Global del Petróleo examina cada aspecto del mercado mundial del petróleo, incluidas la oferta, la demanda, las existencias, la refinación, la infraestructura y los flujos comerciales. Tendrá acceso a una cobertura integral de los mercados de crudo y productos a nivel global y regional mediante el uso de conjuntos de datos propios, totalmente integrados con las herramientas de establecimiento de precios de S&P Global Energy y opiniones sobre los mercados internacionales del GNL y el gas.