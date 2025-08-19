S&P Global Offerings
PRODUCTOS Y SOLUCIONES
¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.
El Servicio Platts de Análisis Global de LGN examina cada aspecto del mercado global de líquidos de gas natural (LGN), incluyendo la extracción de las materias primas y el refino, la demanda, la infraestructura de existencias y los flujos comerciales.
Nuestra cobertura de LGN está integrada con nuestras opiniones sobre los mercados globales del petróleo y el gas natural y se entrega a través de extensas bases de datos e informes analíticos.
Obtenga acceso a una visión detallada e integrada de los fundamentos del mercado de la oferta y la demanda de LGN a nivel mundial
Descubra en qué se basan los datos y las tendencias que definen los precios
Obtenga información sobre los cambios en la producción, el comercio y el consumo global de LGN
Comprenda las novedades actuales del mercado que realmente importan
Conozca el contexto de la industria para evaluar inversiones en materias primas y capital
Perspectivas detalladas de oferta y demanda relacionadas con la nafta en los principales mercados asiáticos
Información sobre los flujos comerciales entre el noroeste de Europa y Asia
Pronósticos de oferta y demanda a 10 años de los productos de todas las purezas
Datos y análisis detallados de forma semanal para los mercados de LGN de Norteamérica
Novedades fundamentales en el sector del GLP en todo el mundo, incluidos precios, arbitraje internacional, flujos comerciales, márgenes petroquímicos, tasas de operación, preferencias de materias primas spot y a futuro, así como diferencias regionales en la influencia de las condiciones meteorológicas.
Una presentación semanal que proporciona márgenes actuales e históricos para la planta de craqueo con vapor media de EE. UU
Gráficos y tablas semanales relacionados con las estadísticas publicadas de oferta y demanda de propano del DOE
Exportaciones estadounidenses por vía marítima a nivel de mercancía, incluidas estimaciones del tamaño del cargamento, desglose del servicio de propano y butano e información de destinos
Actualizaciones sobre márgenes históricos de fraccionamiento de yacimientos de esquisto, primas de etano y pronósticos de márgenes de fraccionamiento de Mont Belvieu
