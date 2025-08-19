Hablemos

Únase al grupo de los principales actores del mercado petrolero que se benefician de una vista diaria integral de los mercados europeos de productos refinados de petróleo utilizando Platts European Marketscan. Su cobertura independiente le brinda la información que necesita sobre los factores clave y los precios internacionales de productos que afectan a los mercados de productos petroleros de Europa y del mundo.

Ver informe de muestra

Beneficios principales

Evaluaciones de precios

Asegúrese el mejor resultado utilizando evaluaciones diarias e independientes de precios spot relacionadas con sus contratos como punto de referencia, también para los precios.

Oportunidades de arbitraje global

Dé un nuevo paso en su estrategia nuestras evaluaciones de precios. Adáptese a los cambios en la oferta y la demanda y detecte oportunidades de arbitraje mundial para productos refinados clave.

Identificación de oportunidades

Descubra nuevas oportunidades mediante el uso de información sobre sus competidores e identifique a los compradores reales mediante el uso de transacciones.

Personalizar y analizar

Acceda a ediciones anteriores para crear una referencia personalizada de áreas clave y temas de interés.

Características

Evaluaciones de precios del mercado

Comparativas de precios de referencia para los principales productos refinados de petróleo en los mercados de mercancías del noroeste de Europa y del Mediterráneo y en el mercado de barcazas de Ámsterdam-Róterdam-Amberes.

Tarifas de flete

Tarifas de flete de barcazas para viajes ARA y ARA-Alemania/Suiza y tarifas de flete de barcazas limpias del río Rin.

Informes de actividad comercial

Precios diarios de productos de Singapur, el golfo Pérsico y Japón, junto con precios spot de EE. UU. del día anterior e informes de actividad comercial diaria para los principales productos refinados de Europa.

Comentarios de mercado

Comentarios de mercado por producto, incluyendo informaciones de acuerdos y comentario del mercado del crudo.

Evaluaciones de productos

Evaluaciones de productos spot asiáticos y evaluaciones de productos spot de EE. UU. del día anterior.

Datos de tipos de cambio

Datos de bolsas de futuros de Nymex e ICE y tipos de cambio internacionales

Informes de precios del mercado

Lógica de precios completa de cada evaluación de referencia de Platts y alineación completa con los principios de IOSCO sobre informes de precios de referencia.

Evaluaciones de precios

Las evaluaciones de precios publicadas en Platts Megawatt Daily también están disponibles en formato de puntos de datos para facilitar su análisis, evaluaciones propias de precios futuros y el Índice de Precios Minoristas mensual exclusivo.

Dinámica de demanda

Políticas de RTO, federal y estatal que dan forma a los mercados, novedades sobre transmisión que afectan a los flujos de energía, explicaciones de la dinámica de oferta y demanda.

Solicitudes

Nuevas construcciones y desactivaciones de instalaciones de generación, nuevas solicitudes de capacidad.

