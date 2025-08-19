S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Soluciones
Nuestra labor
Noticias e investigación sobre materias primas
Nuestra metodología
Methodology & Participation
Eventos destacados
S&P Global
S&P Global Offerings
Soluciones
Nuestra labor
Noticias e investigación sobre materias primas
Nuestra metodología
Methodology & Participation
Eventos destacados
S&P Global
S&P Global Offerings
PRODUCTOS Y SOLUCIONES
¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.
Únase al grupo de los principales actores del mercado petrolero que se benefician de una vista diaria integral de los mercados europeos de productos refinados de petróleo utilizando Platts European Marketscan. Su cobertura independiente le brinda la información que necesita sobre los factores clave y los precios internacionales de productos que afectan a los mercados de productos petroleros de Europa y del mundo.
Asegúrese el mejor resultado utilizando evaluaciones diarias e independientes de precios spot relacionadas con sus contratos como punto de referencia, también para los precios.
Dé un nuevo paso en su estrategia nuestras evaluaciones de precios. Adáptese a los cambios en la oferta y la demanda y detecte oportunidades de arbitraje mundial para productos refinados clave.
Descubra nuevas oportunidades mediante el uso de información sobre sus competidores e identifique a los compradores reales mediante el uso de transacciones.
Acceda a ediciones anteriores para crear una referencia personalizada de áreas clave y temas de interés.
Comparativas de precios de referencia para los principales productos refinados de petróleo en los mercados de mercancías del noroeste de Europa y del Mediterráneo y en el mercado de barcazas de Ámsterdam-Róterdam-Amberes.
Tarifas de flete de barcazas para viajes ARA y ARA-Alemania/Suiza y tarifas de flete de barcazas limpias del río Rin.
Precios diarios de productos de Singapur, el golfo Pérsico y Japón, junto con precios spot de EE. UU. del día anterior e informes de actividad comercial diaria para los principales productos refinados de Europa.
Comentarios de mercado por producto, incluyendo informaciones de acuerdos y comentario del mercado del crudo.
Evaluaciones de productos spot asiáticos y evaluaciones de productos spot de EE. UU. del día anterior.
Datos de bolsas de futuros de Nymex e ICE y tipos de cambio internacionales
Lógica de precios completa de cada evaluación de referencia de Platts y alineación completa con los principios de IOSCO sobre informes de precios de referencia.
Las evaluaciones de precios publicadas en Platts Megawatt Daily también están disponibles en formato de puntos de datos para facilitar su análisis, evaluaciones propias de precios futuros y el Índice de Precios Minoristas mensual exclusivo.
Políticas de RTO, federal y estatal que dan forma a los mercados, novedades sobre transmisión que afectan a los flujos de energía, explicaciones de la dinámica de oferta y demanda.
Nuevas construcciones y desactivaciones de instalaciones de generación, nuevas solicitudes de capacidad.
Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.
For 100+ years, we've delivered Platts price assessments for physical and forward markets. Customers count on us for news, pricing, and analytics, ensuring transparent, efficient markets for confident decisions.
With 250+ Platts benchmarks, we're the industry standard for pricing negotiations and contracts. Our proven credibility in market transparency spans established and emerging markets.
Our robust methodology guarantees data integrity with stringent quality controls, diverse sources, and adherence to strict guidelines and IOSCO principles. We openly publish methodologies and price assessments to foster trust.
Gain access to our essential intelligence direct and from multiple providers – from the established to the cutting edge – all via multiple platforms th