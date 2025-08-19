Hablemos

Aprovéchese del conocimiento de la autoridad de la industria en datos de mercado del petróleo y el gas marítimos.

Sabemos de todas las plataformas y recipientes, tanto marítimas como terrestres: sus calendarios de trabajo, mantenimiento y disponibilidad, tarifas diarias, detalles de contratos, movimientos interregionales planificados, especificaciones técnicas, licitaciones adecuadas, demanda futura y más.

Confíe en Petrodata de S&P Global para tener una fuente independiente y autorizada de publicaciones, potentes herramientas analíticas en la web y servicios de consultoría para sus operaciones en cualquiera de estos segmentos:

  • Plataformas de perforación marítima
  • Embarcaciones de suministro marítimo
  • Embarcaciones de construcción
  • Recipientes sísmicos
  • Unidades de producción flotantes
  • Proyectos de desarrollo de campos marítimos
Características clave

Analice y pronostique

Rastree, analice y realice pronósticos del mercado de la contratación marítima a nivel mundial.

Datos e Información del mercado

Obtenga acceso a datos e información de mercado sobre la industria mundial del petróleo y el gas marítimos.

Conocimiento de la Industria

Construya análisis utilizando el conocimiento de la industria y datos acumulados durante más de 30 años.

Data & Distribution

Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.

Soluciones API

Nube

Feed de datos

PC y dispositivo móvil

¿Por qué usar Upstream Solutions?

Una experiencia inigualable

Durante décadas, hemos monitoreado el sector energético en todo el mundo, utilizando perspectivas de expertos, software y datos propios para ayudarle a evaluar el valor, gestionar riesgos y sacarle partido a las oportunidades necesarias para alcanzar el éxito.

Datos de todo el mundo

Con una cobertura que abarca más de 200 países y territorios, ofrecemos datos que no solo son completos, sino también de ámbito global y contribuirán a sus proyectos internacionales y regionales.

Una fuente independiente

Nuestros conocimientos independientes nos permiten proporcionar datos imparciales y específicos de la industria que ayudarán a nuestros clientes a gestionar dinámicas de mercado complejas.

Los datos, a su manera

Obtenga acceso a datos e informaciones sobre upstream cuando y como los necesite. Desde lo más establecido hasta lo más innovador, todo a través de múltiples plataformas que pueden proporcionarle una ventaja clave frente a la competencia.

Expertos en el sector de la extracción de materias primas

Mediante una colaboración que le ayude a alcanzar un futuro de éxito, nuestro equipo global de expertos en el sector de la extracción de materias primas ofrece un conocimiento profundo a lo largo de toda la cadena de valor de la energía.

Tecnología impulsada por IA

Nuestro equipo hace uso de tecnologías avanzadas de IA/ML (desde conjuntos de datos geológicos hasta software y análisis de exploración y producción o investigación de valor de transacciones de activos) y así logra alcanzar eficiencias impulsadas por IA para tomar decisiones de manera más inteligente y rápida en las fases de exploración y producción de la industria energética.

