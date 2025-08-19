Hablemos

Haga avanzar sus proyectos energéticos con datos de infraestructura de petróleo y gas.

Entender en profundidad todos los eslabones de la cadena de suministro es clave para las decisiones empresariales de los participantes de la industria energética. La base de datos de infraestructura energética y mercados Midstream Essentials ofrece una cobertura integral del transporte, procesamiento, almacenamiento terminal e infraestructura del mercado primario de petróleo y gas a través de una interfaz de mapeo en línea disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que permite la identificación de dependencias así como opciones comerciales en los sectores y nuevos proyectos tanto upstream como downstream.

Midstream Essentials es una herramienta indispensable para:

  • Cribado de nuevos proyectos
  • Desarrollo de campos
  • Estudio de viabilidad de proyectos midstream
  • Selección de ubicación para nuevas plantas
  • Información sobre los competidores
  • Evaluación de empresas conjuntas

¿Por qué usar Upstream Solutions?

Una experiencia inigualable

Durante décadas, hemos monitoreado el sector energético en todo el mundo, utilizando perspectivas de expertos, software y datos propios para ayudarle a evaluar el valor, gestionar riesgos y sacarle partido a las oportunidades necesarias para alcanzar el éxito.

Datos de todo el mundo

Con una cobertura que abarca más de 200 países y territorios, ofrecemos datos que no solo son completos, sino también de ámbito global y contribuirán a sus proyectos internacionales y regionales.

Una fuente independiente

Nuestros conocimientos independientes nos permiten proporcionar datos imparciales y específicos de la industria que ayudarán a nuestros clientes a gestionar dinámicas de mercado complejas.

Los datos, a su manera

Obtenga acceso a datos e informaciones sobre upstream cuando y como los necesite. Desde lo más establecido hasta lo más innovador, todo a través de múltiples plataformas que pueden proporcionarle una ventaja clave frente a la competencia.

Expertos en el sector de la extracción de materias primas

Mediante una colaboración que le ayude a alcanzar un futuro de éxito, nuestro equipo global de expertos en el sector de la extracción de materias primas ofrece un conocimiento profundo a lo largo de toda la cadena de valor de la energía.

Tecnología impulsada por IA

Nuestro equipo hace uso de tecnologías avanzadas de IA/ML (desde conjuntos de datos geológicos hasta software y análisis de exploración y producción o investigación de valor de transacciones de activos) y así logra alcanzar eficiencias impulsadas por IA para tomar decisiones de manera más inteligente y rápida en las fases de exploración y producción de la industria energética.

