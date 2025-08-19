S&P Global Offerings
PRODUCTOS Y SOLUCIONES
¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.
Cursos y recursos creados para ayudar a los profesionales a dominar los flujos de trabajo del software de ingeniería, profundizar su conocimiento del sector y tener información para tomar decisiones estratégicas de negocio.
Sáquele el mayor partido a su suscripción a Harmony Enterprise™ de S&P Global, nuestra completa aplicación de ingeniería para analizar, monitorear y predecir el rendimiento de pozos de petróleo y gas y evaluar reservas, con una de nuestras ofertas de formación.
Obtenga más valor de sus datos de producción y de presión en flujo
Aplique técnicas de ajuste de curvas de vanguardia a sus análisis de declinación
Realice potentes análisis typewell de forma eficiente en cientos de pozos
Compare el rendimiento de los pozos entre diferentes operadores para pozos convencionales y no convencionales
Evalúe sus depósitos sin tener que cerrar a producción sus pozos
Mejore y simplifique sus simulaciones de depósitos
Los programas de formación de S&P Global están diseñados para ser de interés y proporcionar valor para varios roles dentro de la industria. Los participantes representan un amplio intervalo de funciones, incluyendo
