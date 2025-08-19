Los ingenieros están sometidos a una presión cada vez mayor para adaptarse y hacer frente a los constantes desafíos que presenta la industria del petróleo y el gas.

¿Alguna vez se ha preguntado si hay maneras más fáciles de llevar a cabo su trabajo en Harmony Enterprise? ¿Tiene preguntas sobre flujos de trabajo estándar? ¿Le interesa aprender cómo usan los expertos las funcionalidades de Harmony Enterprise? Asista a una serie de presentaciones informales cada martes dirigidas por nuestro equipo de especialistas de Soporte de Harmony. Presentaremos un tema de actualidad, abordaremos flujos de trabajo comunes y hablaremos sobre mejores prácticas. Después de cada presentación habrá una sesión de preguntas y respuestas. Se tratarán temas diferentes cada semana, consulte el calendario a continuación para ver un listado detallado.

Usamos Webex para organizar estas sesiones. Regístrese hoy para recibir los detalles de acceso. La información de acceso se le enviará automáticamente por correo electrónico poco después de registrarse, así que no dude en inscribirse el mismo día.

