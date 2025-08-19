Hablemos

Información general

Cursos y recursos creados para ayudar a los profesionales a dominar los flujos de trabajo del software de ingeniería, profundizar su conocimiento del sector y tener información para tomar decisiones estratégicas de negocio.

Sáquele el mayor partido a su suscripción a Harmony Enterprise™ de S&P Global, nuestra completa aplicación de ingeniería para analizar, monitorear y predecir el rendimiento de pozos de petróleo y gas y evaluar reservas, con una de nuestras ofertas de formación.

Beneficios principales

Obtenga más valor de sus datos de producción y de presión en flujo

 

Aplique técnicas de ajuste de curvas de vanguardia a sus análisis de declinación

 

Realice potentes análisis typewell de forma eficiente en cientos de pozos

 

Compare el rendimiento de los pozos entre diferentes operadores para pozos convencionales y no convencionales

 

Evalúe sus depósitos sin tener que cerrar a producción sus pozos

Mejore y simplifique sus simulaciones de depósitos

¿A quién le conviene participar en nuestros programas de formación?

Los programas de formación de S&P Global están diseñados para ser de interés y proporcionar valor para varios roles dentro de la industria. Los participantes representan un amplio intervalo de funciones, incluyendo

  • Ingenieros de depósitos
  • Ingenieros de producción
  • Tecnólogos en petróleo
  • Geólogos
  • Gerentes de proyectos
  • Intérpretes
  • Analistas de negocios
  • Inversores financieros

