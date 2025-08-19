Para negociar con un posible socio, una empresa multinacional de energía, combustibles y electricidad necesitaba entender el nivel de experiencia previa en explotación marítima que requerían los gobiernos anfitriones. La empresa utilizaba Términos de E&P y Riesgos Superficiales para compilar un informe que indicaba claramente qué países requerían experiencia previa en perforación marítima y cuáles no, así como los requisitos específicos en cada caso.

El gerente de desarrollo empresarial de una gran empresa petrolera solicitó reunirse con uno de nuestros analistas para que obtener más información sobre un país en el que su empresa tiene un interés de inversión particular. Durante la reunión, el gerente señaló que la empresa depende en gran medida de Términos de E&P y Riesgos Superficiales para recabar toda la información inicial que necesita para tomar la decisión de inversión, sin tener que contratar a terceros para este servicio.

Una empresa de exploración y producción estaba preparando una presentación de inversión en la que quería mostrar los términos brasileños en comparación con los de otros países. La empresa utilizó Términos de E&P y Riesgos Superficiales para la recogida de toda la información necesaria.

Un cliente de una gran firma de exploración y producción explicó que la empresa utiliza Términos de E&P y Riesgos Superficiales durante la etapa inicial (cribado/preparación/pre-negociación) del proceso de inversión porque sus nuevos proyectos y equipos legales prefieren realizar evaluaciones sin alertar al posible receptor de la inversión y a cualquier empresa relacionada