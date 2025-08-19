S&P Global Offerings
PRODUCTOS Y SOLUCIONES
Transforme la inteligencia de datos en datos analíticos sobre energía en tiempo real para tomar decisiones más rápidas a lo largo de la cadena de valor de la energía.
¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.
Energy Studio: Impact es una plataforma web que, a la velocidad de la curiosidad, transforma la inteligencia de datos en datos analíticos de energía en tiempo real a lo largo de toda la cadena de valor de la energía.
La plataforma cubre conjuntos de datos de materias primas, emisiones, upstream y midstream con las curvas forward basadas en el mercado de Platts. La plataforma ayuda a geocientíficos, ingenieros, gestores de activos y analistas financieros a tomar decisiones comerciales más rápido.
Reducimos el tiempo dedicado a la preparación de datos para permitir que los usuarios se concentren únicamente en los activos de mejor rendimiento.
Apoyamos a los ejecutivos y estrategas del sector del petróleo y el gas a tomar las mejores decisiones comerciales.
Subsanamos las lagunas técnicas de los inversores y hacemos que los datos de petróleo y gas sean transparentes, completos y fáciles para cribar oportunidades de inversión.
