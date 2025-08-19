Energy Studio: Impact es una plataforma web que, a la velocidad de la curiosidad, transforma la inteligencia de datos en datos analíticos de energía en tiempo real a lo largo de toda la cadena de valor de la energía.

La plataforma cubre conjuntos de datos de materias primas, emisiones, upstream y midstream con las curvas forward basadas en el mercado de Platts. La plataforma ayuda a geocientíficos, ingenieros, gestores de activos y analistas financieros a tomar decisiones comerciales más rápido.