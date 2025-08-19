Hablemos

Información general

Enerdeq Browser le permite acceder vía web a sus datos propios junto con los datos por suscripción de pozos, producción, actividad, plataformas y permisos de Norteamérica que le proporciona Upstream Solutions. Con más de 5 millones de completaciones de pozos y más de 2,5 millones de entidades de producción, la plataforma permite a geocientíficos, ingenieros y gestores de activos tomar decisiones más rápidas basadas en datos.

  • Centralice la gestión de datos en una sola plataforma
  • Destine más recursos al análisis y menos a la recogida de datos
  • Optimice los flujos de trabajo para evaluar terrenos e identificar proyectos potenciales
  • Evalúe su posición competitiva y sus tendencias de producción
  • Defina los contornos de los yacimientos y descubra oportunidades de servicios petrolíferos
¿Qué incluye?