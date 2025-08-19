S&P Global Offerings
PRODUCTOS Y SOLUCIONES
Tome decisiones críticas de exploración y producción con acceso, análisis e informes de datos optimizados.
¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.
Enerdeq Browser le permite acceder vía web a sus datos propios junto con los datos por suscripción de pozos, producción, actividad, plataformas y permisos de Norteamérica que le proporciona Upstream Solutions. Con más de 5 millones de completaciones de pozos y más de 2,5 millones de entidades de producción, la plataforma permite a geocientíficos, ingenieros y gestores de activos tomar decisiones más rápidas basadas en datos.