Nuestro equipo hace uso de tecnologías avanzadas de IA/ML (desde conjuntos de datos geológicos hasta software y análisis de exploración y producción o investigación de valor de transacciones de activos) y así logra alcanzar eficiencias impulsadas por IA para tomar decisiones de manera más inteligente y rápida en las fases de exploración y producción de la industria energética.