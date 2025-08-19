Hablemos

Información general

Mejore sus decisiones críticas de inversión accediendo en línea a datos internacionales de exploración y producción de upstream y midstream

¿Está perdiendo tiempo y recursos buscando la información más reciente sobre petróleo y gas?

EDIN ofrece a geólogos, ingenieros de depósitos y analistas de negocios acceso rápido y fácil vía web a bases de datos internacionales de exploración y producción y midstream de S&P Global que se actualizan constantemente. Acceda a los datos más recientes de petróleo y gas para:

  • Genere, evalúe y exporte la información más reciente
  • Ahorre tiempo y dinero con el almacenamiento y mantenimiento de datos de S&P Global
  • Tome decisiones de inversión más rápidas e inteligentes
Descargue información del producto

Características clave

Búsqueda

Identifique elementos de datos específicos

Mapa

Visualice la información más reciente por país, región o cuenca

Informe

Vea datos en formato PDF detallado o en una hoja de cálculo interactiva

Gráfico

Examine la propiedad de empresas, sus historiales de producción y reservas para una o múltiples entidades

Exportación

Descargue información directamente a tu PC. EDIN soporta ESRI, Google Earth, Excel y otros formatos

Aprendizaje

Aprenda rápidamente a usar el software con una formación de usuario fácil e intuitiva

¿Sabía que...?

S&P Global Energy proporciona conocimiento sobre los principales mercados energéticos del mundo al cubrir más de 200 países y territorios. Con nuestro conocimiento de clase mundial, pasa menos tiempo investigando y más tiempo resolviendo problemas.

¿Por qué usar Upstream Solutions?

Una experiencia inigualable

Durante décadas, hemos monitoreado el sector energético en todo el mundo, utilizando perspectivas de expertos, software y datos propios para ayudarle a evaluar el valor, gestionar riesgos y sacarle partido a las oportunidades necesarias para alcanzar el éxito.

Datos de todo el mundo

Con una cobertura que abarca más de 200 países y territorios, ofrecemos datos que no solo son completos, sino también de ámbito global y contribuirán a sus proyectos internacionales y regionales.

Una fuente independiente

Nuestros conocimientos independientes nos permiten proporcionar datos imparciales y específicos de la industria que ayudarán a nuestros clientes a gestionar dinámicas de mercado complejas.

Los datos, a su manera

Obtenga acceso a datos e informaciones sobre upstream cuando y como los necesite. Desde lo más establecido hasta lo más innovador, todo a través de múltiples plataformas que pueden proporcionarle una ventaja clave frente a la competencia.

Expertos en el sector de la extracción de materias primas

Mediante una colaboración que le ayude a alcanzar un futuro de éxito, nuestro equipo global de expertos en el sector de la extracción de las materias primas ofrece un conocimiento profundo a lo largo de toda la cadena de valor de la energía.

Tecnología impulsada por IA

Nuestro equipo hace uso de tecnologías avanzadas de IA/ML (desde conjuntos de datos geológicos hasta software y análisis de exploración y producción o investigación de valor de transacciones de activos) y así logra alcanzar eficiencias impulsadas por IA para tomar decisiones de manera más inteligente y rápida en las fases de exploración y producción de la industria energética.

