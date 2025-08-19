S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Soluciones
Nuestra labor
Noticias e investigación sobre materias primas
Nuestra metodología
Methodology & Participation
Eventos destacados
S&P Global
S&P Global Offerings
Soluciones
Nuestra labor
Noticias e investigación sobre materias primas
Nuestra metodología
Methodology & Participation
Eventos destacados
S&P Global
S&P Global Offerings
PRODUCTOS Y SOLUCIONES
¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.
Mejore sus decisiones críticas de inversión accediendo en línea a datos internacionales de exploración y producción de upstream y midstream
¿Está perdiendo tiempo y recursos buscando la información más reciente sobre petróleo y gas?
EDIN ofrece a geólogos, ingenieros de depósitos y analistas de negocios acceso rápido y fácil vía web a bases de datos internacionales de exploración y producción y midstream de S&P Global que se actualizan constantemente. Acceda a los datos más recientes de petróleo y gas para:
Identifique elementos de datos específicos
Visualice la información más reciente por país, región o cuenca
Vea datos en formato PDF detallado o en una hoja de cálculo interactiva
Examine la propiedad de empresas, sus historiales de producción y reservas para una o múltiples entidades
Descargue información directamente a tu PC. EDIN soporta ESRI, Google Earth, Excel y otros formatos
Aprenda rápidamente a usar el software con una formación de usuario fácil e intuitiva
S&P Global Energy proporciona conocimiento sobre los principales mercados energéticos del mundo al cubrir más de 200 países y territorios. Con nuestro conocimiento de clase mundial, pasa menos tiempo investigando y más tiempo resolviendo problemas.
Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.
Durante décadas, hemos monitoreado el sector energético en todo el mundo, utilizando perspectivas de expertos, software y datos propios para ayudarle a evaluar el valor, gestionar riesgos y sacarle partido a las oportunidades necesarias para alcanzar el éxito.
Con una cobertura que abarca más de 200 países y territorios, ofrecemos datos que no solo son completos, sino también de ámbito global y contribuirán a sus proyectos internacionales y regionales.
Nuestros conocimientos independientes nos permiten proporcionar datos imparciales y específicos de la industria que ayudarán a nuestros clientes a gestionar dinámicas de mercado complejas.
Obtenga acceso a datos e informaciones sobre upstream cuando y como los necesite. Desde lo más establecido hasta lo más innovador, todo a través de múltiples plataformas que pueden proporcionarle una ventaja clave frente a la competencia.
Mediante una colaboración que le ayude a alcanzar un futuro de éxito, nuestro equipo global de expertos en el sector de la extracción de las materias primas ofrece un conocimiento profundo a lo largo de toda la cadena de valor de la energía.
Nuestro equipo hace uso de tecnologías avanzadas de IA/ML (desde conjuntos de datos geológicos hasta software y análisis de exploración y producción o investigación de valor de transacciones de activos) y así logra alcanzar eficiencias impulsadas por IA para tomar decisiones de manera más inteligente y rápida en las fases de exploración y producción de la industria energética.
¿Está interesado en este producto?
Complete el formulario y un miembro del equipo se pondrá en contacto para hablar de las soluciones que podemos ofrecerle.