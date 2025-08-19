Hablemos

Ahora que la transición energética se ha convertido en un tema prioritario para muchas empresas y la inversión en proyectos tradicionales de petróleo y gas está en declive en muchas regiones, la necesidad de reducir los costes de los proyectos y optimizar las cadenas de suministro es más importante que nunca.

Costes y cadena de suministro está bien posicionado para ayudar con estos obstáculos. Con una buena reputación en la industria desde hace muchos años y desarrollado en asociación con y para las principales compañías petroleras, proporcionamos a nuestros clientes la mejor información y análisis de la industria disponible sobre los costes de proyectos y la gestión de proveedores y categorías, ayudando así a nuestros clientes a tomar decisiones más razonadas.

Con un gran equipo de investigación y consultoría, una profunda experiencia en cadena de suministro y costes, proporcionamos un análisis en profundidad para los mercados de capital y costes operativos, un análisis de segmentos de mercado único histórico y prospectivo y los índices de costes que cubren los sectores upstream, midstream y downstream. Nuestros conocimientos sobre los costes de proyectos y en los mercados de equipos y servicios petroleros ayudan a los clientes a planificar y gestionar los costes dentro de una cartera de proyectos y a optimizar la adquisición con la gestión estratégica de categorías y proveedores.

¿Con qué podemos ayudarle?

Planificación de costes de proyectos

  • ¿Cómo puedo proyectar los costes de la cartera para la planificación y el presupuesto y qué tendencias del mercado externo y factores clave afectarán más a los mercados de proveedores?
  • ¿Cuáles son las suposiciones de aumento de costes que debería tener en mente? ¿Cómo se comparan mis estimaciones con los índices de la industria?

Gestión de categorías y proveedores

  • Compre en el momento adecuado: ¿Cuáles son los impulsores de los costes subyacentes de los proveedores de servicios y equipos petroleros, y cuáles son las perspectivas de costes para los segmentos de mercado individuales en los próximos cinco años?
  • Negocie el precio adecuado: ¿Qué oportunidades y riesgos plantea el equilibrio de oferta y demanda en un segmento de proveedores presente para los operadores y proveedores en términos de poder de mercado, márgenes de beneficio y atascos de suministro?
  • Obtenga su mercancía de los proveedores adecuados: ¿Cómo puedo elaborar rápidamente una lista larga y revisar los parámetros de idoneidad para los proveedores clave en un segmento de servicios y equipos petroleros?

¿Qué incluye?