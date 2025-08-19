S&P Global Offerings
Creamos herramientas para tomar decisiones estratégicas de abastecimiento
¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.
Costes y cadena de suministro está bien posicionado para ayudar con estos obstáculos. Con una buena reputación en la industria desde hace muchos años y desarrollado en asociación con y para las principales compañías petroleras, proporcionamos a nuestros clientes la mejor información y análisis de la industria disponible sobre los costes de proyectos y la gestión de proveedores y categorías, ayudando así a nuestros clientes a tomar decisiones más razonadas.
Con un gran equipo de investigación y consultoría, una profunda experiencia en cadena de suministro y costes, proporcionamos un análisis en profundidad para los mercados de capital y costes operativos, un análisis de segmentos de mercado único histórico y prospectivo y los índices de costes que cubren los sectores upstream, midstream y downstream. Nuestros conocimientos sobre los costes de proyectos y en los mercados de equipos y servicios petroleros ayudan a los clientes a planificar y gestionar los costes dentro de una cartera de proyectos y a optimizar la adquisición con la gestión estratégica de categorías y proveedores.
Los servicios de Costes y gastos se han diseñado para ayudar a los operadores a monitorear, pronosticar y gestionar de una manera efectiva las inversiones de capital principales y los costes operativos consiguientes para proyectos de campos terrestres y marítimos y los cambios donwstream.
Nuestros Equipos y servicios para campos petrolíferos proporcionan información de mercado aplicable para realizar comparativas de costes de los proveedores, evaluar los resultados de compras e identificar ahorros de costes.
Nuestros índices son un centro de intercambio de información y datos, y cada índice es una métrica propia desarrollada utilizando los datos y herramientas recopilados y gestionados por S&P Global Energy, publicados de manera consistente y frecuente para servir a nuestros clientes.
Comprenda los factores que más influyen en los costes de proyecto para definir pronósticos, presupuestos, comparativas y planificación a largo plazo.
Para construir relaciones beneficiosas a largo plazo con los proveedores, hay que empezar con buena información actualizada sobre ellos.
