S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Soluciones
Nuestra labor
Noticias e investigación sobre materias primas
Nuestra metodología
Methodology & Participation
Eventos destacados
S&P Global
S&P Global Offerings
Soluciones
Nuestra labor
Noticias e investigación sobre materias primas
Nuestra metodología
Methodology & Participation
Eventos destacados
S&P Global
S&P Global Offerings
Maximice su toma de decisiones para guiar estrategias de inversión o crecimiento.
¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.
¿Necesita evaluar oportunidades de adquisición de activos, determinar los impulsores del valor para los accionistas de la empresa o analizar los resultados de la empresa en un yacimiento?
Con más de 60 años de experiencia en el campo de la energía, los análisis de Empresas y transacciones proporcionan investigación y análisis independientes sin igual sobre las principales empresas energéticas del mundo y el mercado mundial de fusiones y adquisiciones de energía. Nuestras valoraciones de empresas y transacciones, expertas e independientes, ayudan a los profesionales financieros y a los responsables de planificación de la industria del petróleo y el gas a tomar decisiones empresariales con confianza. Los clientes reciben acceso exclusivo a nuestros analistas de petróleo y gas, que tienen un promedio de 15 años de experiencia en la industria y están disponibles para tratar los resultados de sus análisis con nuestros clientes. Suscríbase hoy para obtener los siguientes servicios:
Valoraciones independientes, estrategia, análisis y herramientas financieras y operativas en línea integrales que le ayudarán a:
Consiga una valoración independiente del potencial de recursos de los yacimientos de petróleo y gas establecidos y emergentes en todo el mundo. Determine el impacto de la valoración en las empresas involucradas en estos yacimientos, incluyendo un análisis detallado de los resultados de los pozos de la empresa, posiciones de superficie, economía de yacimiento, niveles de actividad y fortaleza financiera, con más de 70 yacimientos completados en todo el mundo.
Encuentre respuestas a preguntas clave:
Consiga análisis e información oportuna sobre transacciones y tendencias del mercado global de fusiones y adquisiciones de energía, incluidos los siguientes sectores: upstream, midstream, downstream, equipos/servicios de campos petrolíferos, energía, carbón y energía alternativa. Incluye acceso las 24 horas a una base de datos de fusiones y adquisiciones continuamente actualizada con más de 40.000 transacciones de la industria energética en los últimos 20 años. Las transacciones se comparan con los precios de las materias primas y presentan métricas clave de valoración del mercado de fusiones y adquisiciones para todas las regiones globales. Aprovéchese de estos recursos para:
Reciba cada mes, trimestre y año información prospectiva sobre el mercado global de transacciones de extracción de las materias primas, incluidas fusiones, adquisiciones y ventas de activos. Incluye un análisis detallado de valoraciones independientes y tendencias clave de la industria. Aprovéchese de la oportunidad de tener acceso 24 horas a análisis individual de acuerdos en más de 40.000 transacciones de la industria energética en los últimos 20 años (referenciadas contra precios de materias primas con métricas de valoración del mercado de fusiones y adquisiciones para todas las regiones globales), así como:
Base de datos de Activos Energéticos Significativos disponibles en el Mercado (SEAM) en S&P Global Connect
Energy ha lanzado una nueva herramienta de base de datos centrada en rastrear todos los activos energéticos conocidos en el mercado. La herramienta los valora de manera independiente y transparente utilizando más de 40.000 transacciones comparables de la base de datos de fusiones y adquisiciones de S&P Global a partir de 1988.
Las características de la base de datos de Activos disponibles en el mercado incluyen:
SourceArchive es una base de datos de fuente única que contiene presentaciones financieras como, por ejemplo, presentaciones para inversores y presentaciones corporativas de empresas públicas de energía. La base de datos se puede buscar por palabra clave, nombre de empresa y fecha, y proporciona acceso rápido a múltiples presentaciones y presentaciones de empresas desde una sola base de datos, lo que permite evitar tener que visitar sitios web corporativos individuales y mantener una biblioteca propia.
Valoraciones independientes, estrategia, análisis y herramientas financieras y operativas en línea integrales que le ayudarán a:
Consiga una valoración independiente del potencial de recursos de los yacimientos de petróleo y gas establecidos y emergentes en todo el mundo. Determine el impacto de la valoración en las empresas involucradas en estos yacimientos, incluyendo un análisis detallado de los resultados de los pozos de la empresa, posiciones de superficie, economía de yacimiento, niveles de actividad y fortaleza financiera, con más de 70 yacimientos completados en todo el mundo.
Encuentre respuestas a preguntas clave:
Consiga análisis e información oportuna sobre transacciones y tendencias del mercado global de fusiones y adquisiciones de energía, incluidos los siguientes sectores: upstream, midstream, downstream, equipos/servicios de campos petrolíferos, energía, carbón y energía alternativa. Incluye acceso las 24 horas a una base de datos de fusiones y adquisiciones continuamente actualizada con más de 40.000 transacciones de la industria energética en los últimos 20 años. Las transacciones se comparan con los precios de las materias primas y presentan métricas clave de valoración del mercado de fusiones y adquisiciones para todas las regiones globales. Aprovéchese de estos recursos para:
Reciba cada mes, trimestre y año información prospectiva sobre el mercado global de transacciones de extracción de las materias primas, incluidas fusiones, adquisiciones y ventas de activos. Incluye un análisis detallado de valoraciones independientes y tendencias clave de la industria. Aprovéchese de la oportunidad de tener acceso 24 horas a análisis individual de acuerdos en más de 40.000 transacciones de la industria energética en los últimos 20 años (referenciadas contra precios de materias primas con métricas de valoración del mercado de fusiones y adquisiciones para todas las regiones globales), así como:
Base de datos de Activos Energéticos Significativos disponibles en el Mercado (SEAM) en S&P Global Connect
Energy ha lanzado una nueva herramienta de base de datos centrada en rastrear todos los activos energéticos conocidos en el mercado. La herramienta los valora de manera i