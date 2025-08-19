Hablemos

¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.

Contactar con Ventas Llámenos  ( +65 6530 6430 )

EN ESTA PÁGINA

Información general

¿Necesita evaluar oportunidades de adquisición de activos, determinar los impulsores del valor para los accionistas de la empresa o analizar los resultados de la empresa en un yacimiento?

Con más de 60 años de experiencia en el campo de la energía, los análisis de Empresas y transacciones proporcionan investigación y análisis independientes sin igual sobre las principales empresas energéticas del mundo y el mercado mundial de fusiones y adquisiciones de energía. Nuestras valoraciones de empresas y transacciones, expertas e independientes, ayudan a los profesionales financieros y a los responsables de planificación de la industria del petróleo y el gas a tomar decisiones empresariales con confianza. Los clientes reciben acceso exclusivo a nuestros analistas de petróleo y gas, que tienen un promedio de 15 años de experiencia en la industria y están disponibles para tratar los resultados de sus análisis con nuestros clientes. Suscríbase hoy para obtener los siguientes servicios:

  • Sáquele partido a información oportuna, basada en hechos y aplicable
  • Acceda a análisis experto de valoración, estrategia y rendimiento de empresas
  • Rastree y analice transacciones del mercado energético global y tendencias de fusiones y adquisiciones
  • Base sus decisiones en el espectro completo de datos, información y análisis
Descargue información del producto

Échele un vistazo a nuestro Hub de demostración de Upstream

Pruebe nuestra investigación, análisis y conocimientos energéticos en una plataforma integrada
Más información

Qué incluye