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Información general

A medida que el compromiso con el entorno se vuelve cada vez más vital, el servicio de Sostenibilidad Agrícola de S&P Global ayuda a impulsar la transición del sector. Nuestra completa gama de servicios está diseñada para ayudarle a navegar por las complejidades de esta materia, minimizando el impacto ambiental y maximizando la viabilidad económica. Gracias a análisis personalizados y estrategias basadas en datos, le capacitamos para fomentar la resiliencia, impulsar la innovación y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.

Ideal para

Especialistas en sostenibilidad

trabajadores del sector agroalimentario responsables de desarrollar, comunicar, implementar y medir las estrategias de sostenibilidad de sus empresas