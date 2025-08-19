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PRODUCTOS Y SOLUCIONES
Impulsando una agricultura responsable: claves para un futuro resiliente
¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.
A medida que el compromiso con el entorno se vuelve cada vez más vital, el servicio de Sostenibilidad Agrícola de S&P Global ayuda a impulsar la transición del sector. Nuestra completa gama de servicios está diseñada para ayudarle a navegar por las complejidades de esta materia, minimizando el impacto ambiental y maximizando la viabilidad económica. Gracias a análisis personalizados y estrategias basadas en datos, le capacitamos para fomentar la resiliencia, impulsar la innovación y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.
trabajadores del sector agroalimentario responsables de desarrollar, comunicar, implementar y medir las estrategias de sostenibilidad de sus empresas