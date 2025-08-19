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Datos detallados sobre importaciones, exportaciones, materias primas y productos derivados en los mercados mundiales del acero
Platts Steel Data & Analysis ofrece datos detallados sobre importaciones, exportaciones, materias primas y productos derivados a nivel mundial, lo que le permite comprender la actividad clave de los mercados regionales y mundiales y detectar hacia dónde se dirige su mercado.