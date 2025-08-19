Reuniendo las últimas noticias, datos y análisis de los mercados mundiales de metales no ferrosos, Platts Metals Daily está repleto de información valiosa para ayudarle a mejorar su rentabilidad. Con acceso a evaluaciones diarias de precios de referencia, incluidas la US Aluminum Transaction y la US A380 Secondary Aluminum Alloy, está equipado para analizar sus mercados, ya sea que estén al alza o a la baja.