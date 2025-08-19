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Como proveedor independiente de precios de materias primas y noticias con metodologías consistentes, nuestros precios de referencia de materias primas se han convertido en el lenguaje común que los participantes utilizan para redactar contratos, monitorear su mercado de materias primas y lograr total transparencia en las transacciones. S&P Global Energy no hace ninguna representación o garantía sobre los resultados que puedan obtener los participantes del mercado que elijan usar los precios e índices de Platts como base para las transacciones.
Tanto si es gestor de riesgos, analista de investigación, operador bursátil o corredor de bolsa, Platts Metals Alert es una herramienta fundamental para respaldar la rentabilidad de su empresa en el cambiante mercado actual.